Chau Selección Argentina: los 7 jugadores que no llegan al Mundial 2030 por edad

Los jugadores de la Selección Argentina que no llegan al Mundial 2030.

La Selección Argentina hizo un muy buen Mundial 2026, terminó como subcampeona y ya piensa en la edición 2030 de la máxima cita. A la espera de la decisión del entrenador Lionel Scaloni sobre su futuro, ya que el contrato actual vencerá en diciembre próximo, la realidad es que se impone un recambio generacional en la "Albiceleste" más allá de quien sea el director técnico de turno. Algo que el mismo Scaloni llevó a cabo post Rusia 2018.

Hay futbolistas que, si bien le dieron mucho al equipo nacional, no llegarán a disputar la siguiente Copa del Mundo simplemente por una cuestión de edad. Ya pasados los 30 años hoy en cada caso, el hecho de que haya cuatro temporadas más por delante genera que sea casi un milagro que puedan decir presente en la máxima cita otra vez.

Los jugadores de la Selección Argentina que no llegan al Mundial 2030 por edad

Gerónimo Rulli

El arquero suplente tiene 34 años hoy, por lo que tendría 38 en el próximo torneo. Además, el campeón del mundo en Qatar 2022 fue siempre suplente de Emiliano "Dibu" Martínez y todo indica que habrá modificaciones en ese puesto también. De hecho, hay jóvenes que vienen "empujando" desde atrás como Santiago Beltrán, por ejemplo.

Nicolás Otamendi

El central de 38 años es uno de los baluartes del combinado nacional, con cuatro Mundiales disputados y campeón de todo. El "General" y subcapitán se marchará del Seleccionado en breve, aunque tal vez pueda llegar a participar de algunos amistosos sobre el cierre del 2026 para despedirse del público.

Nicolás Tagliafico

Tagliafico ya tiene casi 34 años en la actualidad.

El lateral izquierdo cumplirá 34 años en agosto próximo, por lo que tendría casi 38 en la Copa del Mundo que se viene. Referente de la "Scaloneta" y de gran rendimiento en los partidos importantes, será difícil de reemplazar en su sector, ya que no hay demasiado recambio en esa zona por ahora.

Rodrigo De Paul

El mediocampista tiene 32 años, por lo que tendría 36 de edad en el Mundial 2030. Desde que se marchó a Inter Miami de Estados Unidos, su rendimiento bajó considerablemente y no tuvo un buen nivel en la reciente Copa del Mundo, a excepción del debut ante Argelia. Todo indica que, como mucho, su estadía se estirará hasta la Copa América 2028.

Leandro Paredes

Otro volante interno de 32 años, que transita una situación similar a la del "Motorcito". Referente absoluto de este ciclo exitoso y siempre una rueda de auxilio en el eje, al hombre de Boca Juniors tampoco le queda demasiado tiempo con la camiseta celeste y blanca. Tal vez juegue dos campañas más antes de marcharse.

Giovani Lo Celso

El volante ofensivo de 30 años tendría 34 en el Mundial 2030, por lo que es casi imposible que llegue. Se trata de otro integrante de la mesa chica de la "Scaloneta", aunque se perdió la consagración en Qatar 2022 por lesión y fue más suplente que titular en estas cuatro temporadas. Será una despedida para el "Monito" también.

Lionel Messi

Sin dudas, el caso más doloroso. Si bien demostró su vigencia total con 39 años en la Copa del Mundo que acaba de terminar, da la sensación de que la magia y el talento inigualables no le alcanzarán para decir presente en la máxima cita del 2030, con 43 de edad. Su adiós será multitudinario y seguramente con algún encuentro homenaje para que el público lo ovacione por última vez en su Argentina natal.