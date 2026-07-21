Criar un hijo ya cuesta hasta $1,5 millones en CABA

Criar un hijo aumentó hasta un 5,7% durante junio pasado en la Ciudad de Buenos Aires y alcanzó un valor máximo de $1.563.484 mensuales, según la edad y el sexo del niño, la niña o el adolescente. El dato surge del último informe oficial sobre canasta de crianza del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

La suba más pronunciada se produjo en la franja de cero a cinco meses, tanto para varones como para mujeres. En esos casos, el costo mensual avanzó 5,7% frente a mayo y quedó ubicado en $1.443.777,51. Le siguieron las canastas de los bebés de seis a once meses, con aumentos del 5,5%.

Los mayores valores absolutos, sin embargo, se concentraron entre los niños y niñas de uno y dos años, señaló el informe. La crianza de un varón de dos años demandó $1.563.484,66 durante junio, el monto más elevado de toda la medición. Para una niña de la misma edad, la cifra alcanzó los $1.552.602,19.

En el caso de los niños de un año, la canasta llegó a $1.543.134,01 para los varones y a $1.530.217,67 para las mujeres. Entre los nueve y once meses, los valores fueron de $1.523.262,71 y $1.515.314,19, respectivamente.

El informe explicó que la canasta se compone de dos grandes elementos: los bienes y servicios necesarios para la crianza y la valorización económica del tiempo dedicado a las tareas de cuidado. Este último componente aumentó entre 7,3% y 7,4% en junio, mientras que el costo de los bienes y servicios avanzó entre 1,2% y 1,7%, según cada grupo.

El aumento de la canasta de crianza en CABA por cada rango de edad

Debido al peso del cuidado dentro del cálculo, los aumentos fueron mayores durante los primeros años de vida. Las canastas de los niños y niñas de tres y cuatro años crecieron 4,7%, mientras que entre los seis y los nueve años avanzaron 3,6%.

Los valores de la canasta de crianza en CABA en junio de 2026 (fuente: IDECBA).

El menor valor de la medición correspondió a los niños y niñas de entre seis y siete años, con una canasta de $966.505,40. Para la franja de ocho a nueve años, el costo fue de $996.432,19.

Entre los adolescentes, los montos más altos se registraron para los varones de 16 y 17 años, con $1.240.030,79 mensuales. Para las mujeres de esa edad, la canasta ascendió a $1.158.455,47. Los cálculos corresponden a hogares propietarios de la vivienda y no incorporan, por lo tanto, el costo de un alquiler.