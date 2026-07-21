Qué pasó con Andrea del Boca en Gran Hermano: por qué se fue de la casa

Andrea del Boca dejó la casa de Gran Hermano luego de ser informada sobre una situación de salud que afectaba a su madre.

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada sorprendió tanto a los participantes como a los seguidores del reality. La actriz era una de las figuras más reconocidas de esta edición especial y su repentina despedida generó numerosas preguntas sobre los motivos que la llevaron a abandonar la competencia.

Por qué Andrea del Boca dejó Gran Hermano

La partida de Andrea del Boca no estuvo relacionada con cuestiones estratégicas ni con una eliminación por parte del público. La actriz decidió abandonar la casa luego de recibir una noticia vinculada a la salud de su madre. La situación fue comunicada por la producción del programa a través del confesionario. Hasta ese momento, la participante desconocía lo que estaba ocurriendo fuera del reality.

Fue la propia voz de Gran Hermano quien le informó: "Hablé con tu hija Anna. Me dijo que tu mamá está teniendo algún problemita de salud. Nada grave, pero es una situación que requiere de tu presencia afuera de la casa". A continuación, el programa le transmitió el pedido de su familia y le señaló: "No es de gravedad, pero estoy obligado a transmitirte lo que está pasando. Dicho esto, si bien es tu hija quien solicita tu presencia afuera de la casa, creo que es momento de que abandones mi casa". Tras escuchar la noticia, la actriz tomó la decisión de dejar definitivamente el juego para acompañar a sus seres queridos.

La emotiva reacción de Andrea del Boca al abandonar la casa

El momento fue uno de los más conmovedores de la temporada. Visiblemente afectada por la situación, Andrea del Boca no pudo contener las lágrimas y expresó los motivos que la llevaron a priorizar a su familia. "Estoy de acuerdo. Siempre dije que estaba acá, pero también con el acuerdo de que ellas me necesitaban... Primero están mi mamá y mi hija", respondió la actriz luego de recibir la comunicación oficial.

Antes de despedirse de sus compañeros y abandonar la casa, también dedicó unas palabras al programa y a la experiencia que vivió dentro del reality. "Fue un honor para mí estar en esta casa. He sido muy feliz. Me siento muy honrada de haber sido parte de esta generación dorada", manifestó.

Sus declaraciones generaron una fuerte repercusión entre los seguidores del ciclo, quienes destacaron la decisión de priorizar la situación familiar por encima de la competencia.

Qué dijo Andrea del Boca después de salir de Gran Hermano

Tras abandonar el reality, la actriz brindó algunas entrevistas para explicar cómo vivió ese momento. En una conversación con La Nación, reflexionó sobre la decisión que tomó y los sentimientos que atravesó durante aquellas horas. "Mi salida creo que fue un renunciamiento por amor. Se me mezclan los dos mundos, el mundo real, de mi madre y mi familia, con una cosa que admiro porque soy fan del formato", expresó.

La actriz recibió la noticia en el confesionario y decidió priorizar a su familia por encima de la continuidad en el reality.

La frase resumió el conflicto emocional que enfrentó al tener que elegir entre continuar en uno de los programas más vistos del país o acompañar a su familia en un momento delicado.

El futuro de Andrea del Boca tras su paso por el reality

Luego de la repercusión que generó su salida de Gran Hermano, también comenzaron las especulaciones sobre los próximos pasos de la actriz en los medios de comunicación. Según reveló Ángel de Brito en su programa Ángel Responde, diferentes producciones intentaron contactarla para realizar entrevistas y obtener detalles sobre su experiencia dentro del reality.

Sin embargo, el conductor explicó que la actriz mantiene un perfil bajo desde que abandonó el programa. Además, aseguró que desde su entorno comunicaron que primero realizará las entrevistas vinculadas a Telefe y luego se alejará temporalmente de la exposición mediática.

De esta manera, todo indica que Andrea del Boca optará por enfocarse en cuestiones personales y familiares después de su participación en Gran Hermano, una experiencia que finalizó antes de lo esperado, pero que dejó algunos de los momentos más emotivos de esta edición Generación Dorada.