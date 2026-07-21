Estados Unidos y China conversarán sobre IA en septiembre, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO. Visitantes junto a un cartel sobre inteligencia artificial en el puesto de un robot de IA en "Security China", una feria dedicada a la seguridad pública, celebrada en Pekín (China)

Estados Unidos y China tienen previsto celebrar conversaciones sobre la ‌inteligencia artificial en ‌septiembre, según han informado a Reuters cinco fuentes familiarizadas con el asunto, en un momento en que las superpotencias se enfrentan al reto de cómo regular los riesgos que plantean sus modelos ​de vanguardia rivales ⁠y cada vez más potentes.

Las conversaciones sobre ‌IA, un resultado significativo de ⁠la cumbre entre Trump ⁠y Xi celebrada en mayo, probablemente tendrán lugar antes de la visita prevista del presidente ⁠chino, Xi Jinping, a EEUU ​el 24 de septiembre, aunque ‌las fechas aún no ‌se han concretado, según indicaron las ⁠fuentes, que pidieron mantener el anonimato, ya que la información no es pública.

Las conversaciones estarían dirigidas, por parte estadounidense, ​por el ‌secretario del Tesoro, Scott Bessent, según indicaron cuatro de las fuentes. La identidad de los demás participantes, tanto del lado estadounidense como del ⁠chino, así como el orden del día y el lugar de celebración de las conversaciones, aún se están deliberando, ya que los preparativos se encuentran en una fase inicial, señalaron tres de ellas.

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La Casa Blanca, ‌el Departamento de Estado de EEUU y el Tesoro de EEUU no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. La Comisión Nacional de Desarrollo y ‌Reforma de China, el organismo regulador del ciberespacio, los Ministerios de Industria y de Asuntos ‌Exteriores, así ⁠como el Consejo de Estado, no respondieron de inmediato a ​las solicitudes de comentarios enviadas por fax.

Con información de Reuters