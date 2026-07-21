Estados Unidos y China conversarán sobre IA en septiembre, según fuentes

Estados Unidos y China tienen previsto celebrar conversaciones sobre la inteligencia artificial en septiembre, según han informado a Reuters cinco fuentes familiarizadas con el asunto, en un momento en que las superpotencias se enfrentan al reto de cómo regular los riesgos que plantean sus modelos de vanguardia rivales y cada vez más potentes.
Las conversaciones sobre IA, un resultado significativo de la cumbre entre Trump y Xi celebrada en mayo, probablemente tendrán lugar antes de la visita prevista del presidente chino, Xi Jinping, a EEUU el 24 de septiembre, aunque las fechas aún no se han concretado, según indicaron las fuentes, que pidieron mantener el anonimato, ya que la información no es pública.
Las conversaciones estarían dirigidas, por parte estadounidense, por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, según indicaron cuatro de las fuentes. La identidad de los demás participantes, tanto del lado estadounidense como del chino, así como el orden del día y el lugar de celebración de las conversaciones, aún se están deliberando, ya que los preparativos se encuentran en una fase inicial, señalaron tres de ellas.
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La Casa Blanca, el Departamento de Estado de EEUU y el Tesoro de EEUU no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, el organismo regulador del ciberespacio, los Ministerios de Industria y de Asuntos Exteriores, así como el Consejo de Estado, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por fax.
Con información de Reuters