En medio del escándalo de Adorni, designan a su mano derecha en el Banco Nación 

Javier Lanari será el nuevo director del Banco Nación.

Mientras continúa la investigación judicial contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, el Gobierno designó a Javier Lanari, considerado su mano derecha en el área de Comunicación del Ejecutivo, como director del Banco Nación, la entidad financiera más importante del país.

La designación de Lanari se formalizó mediante el Decreto 618/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según el documento, el ahora exsecretario de Comunicación y Prensa de la Nación ocupará el cargo de director hasta el 4 de febrero de 2028, completando el período de ley tras la renuncia de Gonzalo Pascual.

El flamante director del Banco Nación no solo fue el subsecretario de Prensa y la sombra del exvocero presidencial desde diciembre de 2023, sino que se consolidó como un "intérprete" del pensamiento de Milei, con quien mantiene un vínculo de confianza desde hace casi una década.

Inconsistencias y la sombra del enriquecimiento ilícito

Sin embargo, el ascenso de Lanari se ve empañado por la situación procesal de Adorni. Un informe técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) detectó "inconsistencias" en las declaraciones juradas del exvocero.

La causa, liderada por el fiscal Gerardo Pollicita, investiga cómo el funcionario incorporó a su patrimonio un departamento en Caballito y una costosa vivienda en el barrio privado Indio Cuá, donde habría invertido US$ 245.000 en efectivo para su refacción.

La fiscalía analiza con lupa los movimientos financieros de Adorni y su esposa, Betina Angeletti, incluyendo préstamos de particulares que resultan, cuanto menos, llamativos: entre los acreedores figuran "dos jubiladas y dos policías".

El intento de Adorni por justificar su repentina solvencia no hizo más que alimentar las sospechas judiciales. En junio pasado, el jefe de Gabinete rectificó sus declaraciones de los años 2023 y 2024, al afirmar poseer "US$ 500.000 en efectivo provenientes de la venta de activos originados en una inversión en Bitcoin realizada antes de asumir como funcionario".

Según su versión, invirtió en moneda virtual 200 mil dólares entre 2013 y 2014, logrando una ganancia que nunca había declarado anteriormente. Este argumento del "milagro cripto" será analizado tras la feria judicial, y se espera que en los primeros días de agosto Pollicita solicite la indagatoria ante el juez Ariel Lijo.

De esta manera, paralelamente al avance de la causa de quien fue la principal espada comunicacional del ajuste libertario a los sectores más vulnerables, el Gobierno optó por blindar a su círculo íntimo: Lanari, el encargado de coordinar la reestructuración de los medios públicos y defender la línea discursiva oficialista, ya tiene refugio asegurado en el Banco Nación.