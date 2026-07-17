Detectan inconsistencias en el patrimonio de Adorni y se espera que sea llamado a declarar

Un informe técnico solicitado por el fiscal Gerardo Pollicita reveló inconsistencias en la evaluación patrimonial del ex jefe de gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito durante el tiempo que trabajó para la gestión de Javier Milei. Sus datos serán analizados durante la feria judicial y se esperan novedades para los primeros días de agosto, cuando el exvocero podría ser citado a declarar.

La documentación, que fue procesada por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal, había sido solicitado a fines de junio por Pollicita. El informe técnico contiene la evolución patrimonial y financiera tanto de Adorni como de su esposa Betina Angeletti, que abarca el período en que el ex jefe de gabinete ingresó a la función pública, es decir, desde el 14 de diciembre de 2023 hasta su salida.

Fuentes judiciales indicaron a El Destape que en el informe sobre el exfuncionario hay "inconsistencias" en las declaraciones juradas que presentó cada año, las cuales ahora deberán ser analizadas por el equipo de Pollicita. Se considerarán los movimientos internos, las devoluciones, los rescates de inversiones, los reintegros, los préstamos, las ventas de activos, las conversiones de moneda, las acreditaciones realizadas por terceros, entre otros puntos.

Se espera que al terminar la feria judicial, el 31 de julio próximo, pueda trascender el pedido para que Adorni se presente a declarar. El paso previo para el pedido de indagatoria es que el fiscal realice un requerimiento de justificación patrimonial al ex jefe de Gabinete. En caso de que la documentación no contente a los investigadores, Pollicta hará el pedido de indagatoria ante el juez Ariel Lijo, quien será el responsable de llamarlo o no para que declare en Comodoro Py

Por qué es investigado

De acuerdo con la investigación judicial, desde su llegada a la función pública Adorni incorporó un departamento en Caballito y una vivienda en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que fue refaccionada por completo. Según declaró el contratista Matías Tabar, en esa obra se invirtieron US$ 245 mil en efectivo.

Además, realizó viajes junto a su familia a Punta del Este en avión privado, al hotel Llao Llao de Bariloche -tal como reveló Ari Lijalad en El Destape- y a Aruba con su pareja, entre otros destinos. También renovó su automóvil y, en sus declaraciones juradas, el ex jefe de Gabinete informó que había recurrido a préstamos de particulares para adquirir los inmuebles, entre ellos dos jubiladas y dos policías.

Frente a las inconsistencias detectadas en sus números y mientras avanzaba la causa judicial impulsada tras distintas investigaciones periodísticas, el 11 de junio Adorni rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024, presentó la correspondiente a 2025 y afirmó que poseía US$ 500.000 en efectivo provenientes de la venta de activos originados en una inversión en Bitcoin realizada antes de asumir como funcionario. Sostuvo que había invertido US$ 200 mil entre 2013 y 2014 y que esa operación le reportó una ganancia de US$ 300 mil dólares, fondos que nunca había declarado.