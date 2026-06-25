La Justicia arrincona a Adorni: las medidas de prueba de última hora que complican al Jefe de Gabinete

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó este jueves las últimas medidas de prueba para luego pedir explicaciones patrimoniales al jefe de gabinete Manuel Adorni en el marco de la causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. El fiscal, según pudo reconstruir El Destape, entre otras cosas requirió a dos billeteras virtuales que informen sobre movimientos de Adorni con criptoactivos y también a una dirección especializada del Ministerio Público Fiscal que elabore un minucioso informe sobre la evolución patrimonial y financiera del ministro coordinador y su esposa Bettina Angeletti desde que el primero asumió en la función pública. Pollicita, quien tiene delegada la investigación del caso, esperará el resultado de estas medidas para luego realizar un requerimiento de justificación patrimonial al jefe de Gabinete. Se trata del paso previo a un posible pedido de indagatoria.

De acuerdo a la reconstrucción que realizó El Destape, el fiscal le solicitó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal que elabore un informe sobre la evolución patrimonial y financiera de Adorni y Angeletti que abarque el período en que el jefe de gabinete ingresó a la función pública, es decir, desde el 14 de diciembre de 2023 en adelante. Es un trabajo que es posible que demore tiempo, por lo que el jefe de gabinete de Javier Milei ganará cierto aire político-judicial. Al menos, hasta que se conozca el resultado de ese estudio.

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Según surge de la investigación judicial, desde que Adorni llegó a la función pública adquirió un departamento en Caballito; una casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que refaccionó a nuevo y en el que invirtió según declaró el contratista Matías Tabar 245 mil dólares en efectivo; realizó viajes a Punta del Este en avión privado con su familia, al lujoso hotel Llao Llao en Bariloche como reveló Ari Lijalad en este medio y a Aruba con su pareja, entre tantos otros. También cambió su auto. Para la adquisición de los inmuebles, el jefe de gabinete informó en sus primeras DDJJ que solicitó préstamos de privados, que incluyeron a dos jubiladas y a dos policías. Como los números no le cerraban y avanzaba la investigación judicial en su contra tras diversas revelaciones periodísticas, el 11 de junio pasado Adorni rectificó sus DDJJ 2023 y 2024 y presentó la de 2025 y dijo que tenía 500.000 dólares en efectivo producto de la venta de activos provenientes de una buena inversión en Bitcoin que había realizado antes de ser funcionario. Dijo que había invertido 200 mil dólares entre 2013 y 2014 y ganó 300 mil dólares, que nunca declaró. Una coartada muy débil y que no le creen ni los propios.

En este contexto, el fiscal también ordenó este jueves a las billeteras virtuales Lemon Cash y Binance que informen una serie de movimientos de criptoactivos relacionados a Adorni de 2020 y 2021. También pidió a la administración de barrio Indio Cuá información sobre alquileres del lote 380 previo a la compra que realizaron Adorni y Angeletti en ese country. Y a ARCA le consultó si el jefe de gabinete rectificó este año las DDJJ previas a 2023.

Otras medidas que también ordenó Pollicia este jueves alcanzan a DLP Capital Partners, para conocer más sobre transferencias que pudo realizar el jefe de ministros; y a la UAI, para que brinde información sobre el vínculo que pudieran tener el exvocero y su esposa con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores.

Un informe minucioso

La medida más relevante de este jueves es la que el fiscal solicitó a la DAFI. Por lo denso del pedido es de esperar que esa dirección especializada se tome un tiempo para la elaboración del trabajo que le fue encomendado. ¿Qué pidió Pollicita a este organismo que comanda Fabián Matilla? Que realice un estudio “integral” de todos los elementos que constan en la causa, “efectuando los cruces necesarios” entre las fuentes de ingresos que fueron acreditadas, la evolución de los bienes declarada, las inversiones, los créditos y los pasivos, y los gastos acreditados en el expediente, que suman cientos de miles de dólares.

El fiscal quiere que la DAFI informe las inconsistencias y desbalances patrimoniales que advierta. El trabajo deberá realizarse sobre la pareja como núcleo familiar pero también de forma individual.

Por ejemplo, el fiscal quiere que se identifiquen los ingresos y las otras fuentes de fondos que cuenten con causa y respaldo y se diferencien las transferencias entre cuentas propias, ventas de activos u otros movimientos provenientes de terceros. “Las acreditaciones cuya causa no surja de la documentación deberán exponerse por separado con una breve explicación acerca de qué trata la misma”, indicó Pollicita, según reconstruyó este medio. En ese marco, se requirió a la DAFI que si el origen, por ejemplo, se dice que es laboral, profesional o comercial se contraste si lo informado tiene su correlato con las constancias que hay en la causa.

Uno de los puntos del informe apunta a que la reconstrucción de las entradas y salidas de fondos del período investigado. Pollicita pretende que se analice toda la prueba reunida en el expediente y se integre en una misma secuencia económica en la que consten las adquisiciones de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos n efectivo y las cancelaciones de pasivos. En la causa, por ejemplo, está el testimonio de Tabar que sostuvo que Adorni gastó 245 mil dólares en efectivo solo en la refacción de la casa de Indio Cuá –y en efectivo-. También consta más de 20 viajes de Adorni y/o Angeletti, entre otras cuestiones.

Otro aspecto relevante del informe pedido a la DAFI es el requerimiento de comparar las distintas declaraciones juradas y rectificaciones presentadas por Adorni, “individualizando los cambios introducidos en la composición y valuación de los activos y pasivos”.

Esta solicitud no es azarosa. Adorni sumó 500 mil dólares dos semanas atrás a sus DDJJ para poder justificar sus gastos actuales. Dijo que eran ahorros “en negro”. En una causa paralela a esta, el fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria del hermano del jefe de gabinete, Francisco Adorni, justamente por falsear sus DDJJ. La citación del diputado provincial es un adelanto de lo que puede suceder con el coordinador de ministros, a quien le están recortando tareas en Casa Rosada.

No obstante, antes de que se lo convoque a indagatoria, el fiscal pretende hacer un requerimiento de justificación patrimonial para que Adorni explique sus ingresos y gastos desde que llegó a la función pública.

A juzgar por las débiles explicaciones que dio, Adorni no solo pudo haber incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito. Tras reconocer tener dinero en negro que agregó a sus DDJJ intempestivamente dos semanas atrás también se investiga si cometió una omisión maliciosa en sus DDJJ, si evadió impuestos y si lavó activos.