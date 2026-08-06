En un duro comunicado oficial, la Embajada de la República Popular China en la Argentina denunció una abierta persecución por parte de Estados Unidos para entorpecer la cooperación tecnológica bilateral con Argentina. La acusación central apunta a que la representación de Washington recurrió al quite de visados a empresarios locales para impedir la libre contratación de tecnología china.

Según el documento oficial del portavoz de la delegación china, la Embajada de Estados Unidos en el país "ha avivado deliberadamente la ‘teoría de la amenaza china’". Pekín sostiene que las autoridades norteamericanas han "generalizado el concepto de seguridad nacional" para interferir de forma directa en decisiones comerciales de compañías privadas argentinas.

El mecanismo denunciado es tan rudimentario como efectivo: "Mediante la revocación de visados", Washington ha "impedido de forma descarada que empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa china Huawei". Para la representación de Pekín, estas maniobras "reflejan plenamente la arrogancia y los prejuicios de Estados Unidos".

Esta disputa expone el rol complaciente del gobierno de Javier Milei con EE.UU. Desde su asunción, el mandatario libertario proclamó un alineamiento incondicional con la Casa Blanca, subordinando la política exterior a los intereses geopolíticos de Washington.

Sin embargo, el caso saca a la luz una severa contradicción ideológica: mientras el Presidente realiza encendidas defensas del libre mercado, la propiedad privada y la desregulación absoluta, su gestión observa en silencio cómo una potencia extranjera coerciona a firmas locales, limitando su derecho a elegir libremente a sus proveedores en el sector estratégico de las telecomunicaciones.

La inacción gubernamental frente a la anulación de visas como presión corporativa representa una devaluación práctica de la soberanía nacional y una distorsión de las reglas de juego que el oficialismo dice defender. En su declaración, la embajada china calificó el accionar estadounidense como "una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países y un grave menoscabo de los principios del libre mercado".

El comunicado concluye señalando la "naturaleza hipócrita" de una potencia que declama libertad pero "no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país". Así, instaron a Washington a deponer sus "prácticas hegemónicas y a sus maniobras políticas", en un escenario local donde la Casa Rosada parece haber renunciado a defender a sus propios actores económicos.

Escándalo en Neuquén: la cooperativa CALF denunció presiones de EE. UU. por Huawei

La Cooperativa de Servicios Públicos de Neuquén (CALF) rechazó públicamente las advertencias del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, sobre la posible revocación de visas de ingreso a 18 de sus directivos si concretan un acuerdo tecnológico con la empresa china Huawei. El conflicto se desató debido a las negociaciones de la cooperativa para desarrollar un centro de datos regional utilizando equipamiento de la firma china, considerada por Washington como un riesgo para su seguridad nacional.

La conducción de CALF denunció que jamás recibieron objeciones técnicas formales sobre el proyecto y que las advertencias les llegaron de manera informal. Según explicaron, un gerente comenzó a recibir mensajes de WhatsApp el 12 de julio donde se planteaba la restricción de visados y se sugería cancelar la iniciativa. Ante esto, la cooperativa presentó una nota formal a la embajada estadounidense el 29 de julio y solicitó la intervención de la Cancillería argentina el 5 de agosto.

La cooperativa defendió su autonomía y ratificó que continuará con sus proyectos, aclarando que sus decisiones comerciales se basan exclusivamente en calidad, precio y financiamiento. Asimismo, destacaron que su infraestructura es multiproveedor —combinando tecnología de Huawei con marcas estadounidenses y europeas como Hewlett Packard Enterprise, APC, Eaton y ABB— y concluyeron que compran tecnología para mejorar el servicio de los usuarios y no para tomar partido en una disputa geopolítica entre potencias.