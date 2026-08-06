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Anses

Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 6 de agosto

Hoy, jueves 6 de agosto, no hay pagos de ANSES: el calendario está en pausa. Jubilados y AUH esperan la próxima semana.

06 de agosto, 2026 | 09.33
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 6 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este jueves 6 de agosto no hay pagos programados: el calendario de cobro está en pausa. Los jubilados y titulares de la AUH que buscan saber cuándo cobro deberán esperar a la próxima semana.

Según el cronograma oficial, hoy no se registran ventanas de acreditación por terminación de DNI. El organismo no tiene previsto ningún operativo de pago para esta jornada.

Calendario en pausa: quiénes cobran hoy

Nadie. ANSES no acreditará hoy jubilaciones, pensiones, PUAM, AUH, SUAF, PNC ni prestación por desempleo.

MÁS INFO

  • No hay beneficiarios citados por DNI para este jueves 6 de agosto.
  • No se abonan montos ni bonos extraordinarios en esta fecha.

El cronograma de pagos se retomará recién la semana próxima.

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