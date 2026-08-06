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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy jueves 6 de agosto

Precios de nafta, gasoil y GNC en CABA y PBA para hoy jueves 6 de agosto, según datos de YPF, Shell, Axion, Puma, Gulf, Dapsa, VOY e independientes.

06 de agosto, 2026 | 07.00
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy jueves 6 de agosto

Los precios de los combustibles en CABA y Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy jueves 6 de agosto se mantienen actualizados en los surtidores, según los valores de pizarra informados por las petroleras.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2048.00
  • Nafta Premium: $2246.00
  • Gasoil: $2115.00
  • Gasoil Premium: $2323.00
  • GNC: $719.90

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2095.67
  • Nafta Premium: $2395.67
  • Gasoil: $2199.00
  • Gasoil Premium: $2459.00
  • GNC: $665.00

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2099.00
  • Nafta Premium: $2429.00
  • Gasoil: $2189.00
  • Gasoil Premium: $2469.00
  • GNC: $550.00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2027.00
  • Nafta Premium: $2406.00
  • Gasoil: $2180.00
  • Gasoil Premium: $2440.00
  • GNC: $587.00

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1597.00
  • Nafta Premium: $1825.00
  • Gasoil: $1754.00
  • Gasoil Premium: $1899.00
  • GNC: $529.00

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $1245.00
  • Nafta Premium: $1471.00
  • Gasoil: $1225.00
  • Gasoil Premium: $1409.00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2030.00
  • Nafta Premium: $2223.00
  • Gasoil Premium: $2389.00
  • GNC: $709.00

Precios estaciones independientes

  • Nafta Súper: $1399.90
  • Nafta Premium: $1667.00
  • Gasoil: $1358.00
  • Gasoil Premium: $1666.00
  • GNC: $618.41

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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