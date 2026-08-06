Quién es quién en la serie de Moria Casán: Netflix revela todos los personajes, desde Susana Giménez a Fito Páez

Todos los personajes de Moria, la serie de Netflix sobre Moria Casán.

La nueva serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán, hecha en Argentina, creada y dirigida por Javier Van de Couter, y realizada por About Entertainment, presentó a sus personajes. Quién es quién en la producción que se estrenará el 14 de agosto en Netflix a nivel mundial, en vísperas de la celebración de sus 80 años.

Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Tres grandes actrices —Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth— la encarnan en distintas etapas de su vida. La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.

Marco Antonio Caponi como Mario Castiglione

El gran amor de la vida de Moria.

Micaela Riera como Susana Giménez en los ‘80

La icónica compañera del teatro de revista.

Leticia Brédice como Susana Giménez en los ‘90

La diva de los teléfonos y la confidente de Moria en los '90.

Hernán Jiménez como Jorge Porcel

La dupla humorística de la diva en pantalla.

Sebastián Rosso como Alberto Olmedo

Su emblemática pareja en el teatro de revistas.

Javier Pedersoli como Carlos Rottemberg

Productor teatral y amigo.

Giuliano Pianetti como Fito Páez

El poeta del rock, sumándose como invitado de A la cama con Moria.

Sebastián Arzeno como Gerardo Sofovich

El empresario que le dio a la diva una gran oportunidad en sus comienzos artísticos.

María Fernanda Callejón como Zeta

La amiga de Moria de toda la vida.

Eloy Rossen como Galo

La mano derecha incondicional de Moria.

Rafael Ferro como Carlos Sexton

Un hombre trascendental en la vida de Moria.

Joaquín Ferreira como Luis Vadalá

Su romance de los ‘90.

Luis Machín como Carlos A. Petit

Empresario teatral, guionista y director que descubrió a Moria y la llevó al teatro.