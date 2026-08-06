Qué pasó con Telegram en los iPhone: la drástica decisión de Apple que sacudió a los usuarios

Telegram dejó de estar disponible durante unos minutos en la App Store para los usuarios de iPhone, luego que Apple retirara la aplicación por detectar contenido que incumplía sus políticas. La medida sorprendió a millones de usuarios en todo el mundo, aunque la situación se resolvió en menos de una hora y la plataforma volvió a ofrecerse para su descarga.

Según explicó Apple, la decisión se tomó tras identificar material relacionado con abuso sexual infantil que violaba las estrictas normas de la tienda de aplicaciones. La empresa de Cupertino aseguró que Telegram reaccionó rápidamente: eliminó el contenido, bloqueó a la cuenta responsable y, tras esa intervención, la aplicación fue restablecida en la App Store el mismo día.

Por qué Apple eliminó Telegram de la App Store

La eliminación fue temporal y no afectó a quienes ya tenían Telegram instalado en su iPhone. Durante ese período, los usuarios pudieron seguir utilizando la aplicación con normalidad, aunque no era posible descargarla nuevamente desde la tienda oficial de Apple.

Desde Telegram sostuvieron que la suspensión se produjo por la actividad de un único usuario y cuestionaron la decisión de Apple por haber interrumpido el acceso a una plataforma utilizada por más de mil millones de personas. Además, remarcaron que mantienen una política de tolerancia cero frente a este tipo de contenidos y que cuentan con sistemas de moderación para detectarlos y eliminarlos.

La situación se resolvió en menos de una hora y la plataforma volvió a ofrecerse para su descarga.

La respuesta de Telegram tras el incidente

La compañía también informó que, en lo que va de 2026, eliminó cientos de miles de grupos y canales vinculados con material de abuso sexual infantil. Su fundador, Pavel Durov, afirmó que el contenido había sido publicado mediante un método diseñado para evadir los controles automáticos de moderación y que fue eliminado apenas fue detectado.

Este episodio recuerda un antecedente ocurrido en 2018, cuando Apple también retiró temporalmente Telegram de la App Store por problemas relacionados con contenido ilegal. En aquella oportunidad, la aplicación regresó tras reforzar sus mecanismos de control y moderación, una situación similar a la ocurrida ahora.

Aunque el incidente generó preocupación entre los usuarios de iPhone, la interrupción fue breve y la aplicación recuperó rápidamente su disponibilidad en la tienda oficial de Apple una vez que cumplió con las exigencias de la compañía.