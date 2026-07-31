Chau a las fotos oscuras en el celular: el accesorio de OPPO compatible con iPhone que se volvió furor

Fuente: Notebookcheck.org.

El accesorio se llama OPPO Bubble y llegó junto al lanzamiento de la nueva serie Reno16 en el país. Se trata de un control remoto con pantalla propia que se conecta al celular y permite usar las cámaras traseras -las de mejor calidad de cualquier equipo- para sacarte fotos a vos mismo, en lugar de depender pura y exclusivamente de la cámara frontal.

Cómo funciona OPPO Bubble

El dispositivo se pega en la parte de atrás del celular y, una vez sincronizado por Bluetooth con la app correspondiente, muestra en su propia pantalla la vista previa de lo que están captando las cámaras traseras. Así, el usuario puede encuadrarse, ver en tiempo real cómo está saliendo la foto y disparar el obturador a distancia, sin tener que sostener el celular con el brazo estirado ni depender de un temporizador.

Compatible con iPhone y con cualquier Android

Aunque nació pensado para la familia Reno16 de OPPO, el Bubble también funciona con otros celulares Android y hasta con el iPhone, gracias a que incorpora imanes que permiten pegarlo sin necesidad de una funda especial. Solo hace falta instalar la app correspondiente y sincronizarlo por Bluetooth para que empiece a funcionar. Además, permite personalizar su pantalla con una foto, un video o alguno de los fondos precargados, e incluye un llavero para llevarlo colgado a todos lados.

Precio y disponibilidad

OPPO Bubble ya está a la venta en la tienda oficial de OPPO y en Telcel, con un precio de lista de 2.499 pesos mexicanos, aunque por el lanzamiento se consigue en 1.999 pesos. Llegó como acompañante de los nuevos OPPO Reno16, Reno16 Pro y Reno16 F, que también se sumaron al catálogo de la marca en México esta semana, y que por ahora se pueden conseguir con importantes descuentos por lanzamiento.