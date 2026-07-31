Descuentos en ANSES para jubilados y pensionados en supermercados y comercios: cómo obtenerlos en agosto 2026

Jubilados en ANSES.

En un contexto marcado por el aumento del costo de vida, los descuentos para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vuelven a convertirse en una herramienta clave para aliviar el gasto cotidiano. Durante agosto de 2026, miles de beneficiarios podrán acceder a rebajas y reintegros en compras de alimentos, medicamentos, combustibles y otros productos de primera necesidad.

Los beneficios se canalizan a través de la red Beneficios Capital Humano ANSES, que reúne a más de 7.000 comercios adheridos y cerca de 12.000 puntos de venta en todo el país. A esto se suman promociones especiales impulsadas por entidades bancarias que permiten obtener descuentos adicionales al pagar con la tarjeta de débito donde se acreditan los haberes.

Qué descuentos ofrece ANSES para jubilados y pensionados en agosto de 2026

Durante agosto, quienes perciben una jubilación o pensión y cobran mediante una tarjeta de débito asociada a su prestación podrán acceder a promociones en distintos rubros de consumo diario.

Entre los principales supermercados adheridos al programa están los siguientes:

Carrefour.

Coto.

Changomás.

La Anónima.

Disco.

Jumbo.

Vea.

Día.

Josimar.

Además de las cadenas de supermercados, la red Beneficios Capital Humano ANSES incluye descuentos en:

Farmacias.

Perfumerías.

Ópticas.

Estaciones de servicio.

Comercios de diversos rubros adheridos en todo el país.

La modalidad del beneficio puede variar según el comercio. En algunos casos el descuento se aplica al momento de pagar, mientras que en otros el importe se acredita como reintegro en la cuenta bancaria donde el beneficiario cobra la jubilación o pensión.

Anses.

Qué descuentos ofrecen los bancos para jubilados

Además de las promociones impulsadas por ANSES, varias entidades financieras mantienen programas específicos para sus clientes jubilados, con beneficios que pueden combinarse con las promociones de los comercios adheridos. Entre las principales ofertas vigentes para agosto de 2026 se destacan:

Banco Galicia

Hasta un 25% de descuento en supermercados, farmacias y ópticas adheridas.

Posibilidad de financiar compras en hasta tres cuotas sin interés, de acuerdo con las condiciones de cada promoción.

Los beneficios están sujetos a topes de reintegro y días específicos de vigencia.

Banco Supervielle

Hasta un 50% de descuento en farmacias adheridas.

20% de ahorro los martes en supermercados seleccionados.

10% de descuento en estaciones de servicio Shell.

Como ocurre con las promociones bancarias habituales, las condiciones pueden modificarse periódicamente según las campañas comerciales de cada entidad. Por eso, antes de realizar una compra conviene consultar los topes de devolución, los medios de pago habilitados y los comercios participantes.

Cómo acceder a los descuentos de ANSES y qué tener en cuenta

Antes de realizar una compra, ANSES recomienda tener en cuenta algunos aspectos para evitar inconvenientes: