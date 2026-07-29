Antonela Roccuzzo marcó tendencia con el jean que es furor este invierno 2026

El jean wide leg se consolida como el gran protagonista del invierno 2026.

Luego el paso de la Selección Argentina por el mundial, la empresaria rosarina y pareja de Lionel Messsi, Antonela Roccuzzo, volvió a convertirse en el centro de las miradas por el uso de unos jean wide leg, uno de los modelos que pisa más fuerte en el invierno 2026.

Con un estilo relajado y fiel a los básicos de calidad, Roccuzzo volvió a demostrar por qué es considerada una de las principales referentes de la moda en el país. Su elección confirmó que las prendas cómodas y versátiles continúan ganando terreno y se mantienen como una de las apuestas más fuertes de la temporada.

El jean que eligió Antonela Roccuzzo y marca tendencia

El protagonista del look fue un jean wide leg de tiro alto, un modelo que se distingue por su corte amplio desde la cadera hasta el ruedo. A diferencia de los pantalones ajustados que dominaron durante años, este diseño apuesta por una silueta más relajada, sin resignar estilo.

En el caso de Antonela, el pantalón también incorporó detalles de inspiración utility, como costuras blancas visibles y bolsillos traseros de gran tamaño. Estos elementos aportan un aire urbano y moderno que se convirtió en una de las características más buscadas durante este invierno.

Combinado con la camiseta alternativa negra de la Selección Argentina, personalizada con el apellido Messi y el número 10, y una cartera negra de tamaño mini, el resultado fue un outfit simple, funcional y muy actual.

Antonela combinó comodidad y estilo con un look fácil de replicar.

Por qué el wide leg sigue siendo uno de los favoritos

El jean wide leg logró consolidarse como uno de los grandes protagonistas de la temporada gracias a una combinación de comodidad, versatilidad y diseño. Su corte permite mayor libertad de movimiento y, al mismo tiempo, genera una imagen moderna que se adapta a distintos estilos.

Otra de las razones de su éxito es el tiro alto, que ayuda a estilizar la figura y crea un efecto visual que alarga las piernas. Por eso, se convirtió en una opción elegida por personas de diferentes edades y tipos de cuerpo.

Además, es una prenda que puede usarse tanto para un look informal como para una propuesta más sofisticada, dependiendo de los accesorios y el calzado que acompañen el conjunto.

Tips para usar el jean wide leg y no fallar en el intento

El wide leg es cómodo y moderno, pero hay que saber llevarlo. Estos tips te van a salvar: