La bandera que mostraron los jugadores de la Selección Argentina con la frase "Las Malvinas son argentinas" después de la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 causó enorme revuelo tanto a nivel nacional como internacional. En las últimas horas, dos encuestas revelaron detalles acerca de cómo fue recibido el gesto de los futbolistas de la 'Albiceleste' por la población, marcando una clara diferencia entre quienes lo respaldaron según cuál es su identificación política.

Según los datos que mostró el estudio realizado a nivel nacional por Vonza, el 72,1% de los encuestados considera que fue "una expresión válida y un orgullo nacional que debe mostrarse ante el mundo". Por su parte, otro 17,4% sostiene que Malvinas es una "causa justa", aunque cree que un evento deportivo no es el ámbito adecuado para expresar mensajes al respecto. En conjunto, casi 9 de cada 10 argentinos reivindican la legitimidad de la causa Malvinas.

Malvinas y Mundial: el impacto entre los argentinos

Además, al analizar la imagen de los jugadores, el 80,4% expresó sentimientos de orgullo y patriotismo; el 10,2% la vinculó directamente con la soberanía y el 5,8% con la memoria y los excombatientes. Solo un 2,1% manifestó rechazo.

En tanto, de acuerdo al Informe Nacional de Opinión Pública elaborado por Pulso Social, el 66 por ciento de los encuestados a los que les consultaron "¿Cómo evalúa la actitud del plantel de Argentina al mostrar una bandera con la leyenda de Malvinas?" respondieron que hicieron lo correcto y lo apoyan.

Y en otros ítems sobre el Mundial, ese estudio indicó que para el 92% la final de la Copa del Mundo era una cuestión de importancia. Además, el 77% de los encuestados consideran que el racismo no define a la Argentina como respuesta a la campaña antiargentina que se desató tras el partido contra España.

La FIFA podría sancionar a Argentina por la bandera de Malvinas

Después de la finalización del Mundial 2026, la FIFA abrió un expediente disciplinario contra la Selección Argentina por diversos incidentes ocurridos durante el torneo. La Comisión Disciplinaria del organismo que regula el fútbol a nivel internacional comenzó una investigación por cánticos y gestos discriminatorios, demoras en el comienzo de los partidos, incumplimientos de los protocolos de seguridad y la exhibición de mensajes considerados inapropiados, entre los que puede incluirse la bandera de Malvinas.

"La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha iniciado un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino por posibles incumplimientos del artículo 13, apartado 2, letra c) (servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva), del artículo 14, apartado 5 (conducta inadecuada), del artículo 15 (Discriminación y agresiones racistas) y del artículo 17 (Orden y seguridad en los partidos) del Código Disciplinario de la FIFA, a la luz de los cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026".