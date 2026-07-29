Agresor condenado del escritor Salman Rushdie es declarado culpable de delitos federales de terrorismo

Juicio contra Hadi Matar, acusado de intentar asesinar a Salman Rushdie, en Mayville.

El ​hombre que apuñaló y dejó parcialmente ciego al escritor Salman Rushdie en un instituto de ‌arte de Nueva York ‌en 2022 fue declarado culpable el miércoles de los cargos federales de terrorismo derivados del ataque.

Hadi Matar, de 28 años, fue condenado por intentar proporcionar apoyo material al grupo militante libanés Hezbolá, respaldado por Irán y designado como organización terrorista por Estados ​Unidos, así como ⁠por participar en actos de terrorismo transnacional ‌y proporcionar apoyo material a terroristas.

Un jurado ⁠del Tribunal de Distrito de ⁠Estados Unidos en Búfalo, Nueva York, dictó su veredicto de culpabilidad por todos los cargos tras deliberaciones de ⁠apenas dos horas, poniendo fin a un ​juicio que comenzó hace una semana, ‌según un portavoz de la ‌fiscalía federal.

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Rushdie, de 79 años, se había enfrentado ⁠a amenazas de muerte desde la publicación en 1988 de su novela "Los versos satánicos". El ayatolá Ruhollah Jomeini, entonces líder supremo de Irán, denunció ​el libro ‌como blasfemo, lo que dio lugar a una llamada a la muerte de su autor, un edicto conocido como fatwa.

Según las pruebas presentadas en el juicio, Matar dedicó más de ⁠un año a investigar la fatwa antes de decidir intentar cumplir el edicto con un ataque contra Rushdie mientras el autor daba una conferencia en la Chautauqua Institution de Mayville, Nueva York.

Rushdie recibió múltiples puñaladas en la cabeza, el cuello, el torso y la mano ‌izquierda, lo que le provocó la ceguera en el ojo derecho y le causó daños en órganos internos, por lo que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de urgencia y pasar meses de recuperación.

Matar ‌fue declarado culpable de intento de asesinato por un tribunal del estado de Nueva York en 2025 y condenado ‌a 25 ⁠años de prisión.

Su condena por delitos federales de terrorismo conlleva una pena máxima de ​cadena perpetua. La imposición de la pena está prevista para el 3 de noviembre.

Con información de Reuters