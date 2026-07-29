Fórmula 1: Red Bull presentó al sucesor de Helmut Marko en un puesto clave de la escudería

Marko fue despedido el año pasado.

La temporada pasada fue un absoluto caos para Red Bull, que despidió a Christian Horner tras la cita en Silverstone y, en la segunda mitad del año, también se deshizo de Helmut Marko. Sin duda, la salida de los dos máximos referentes de la dirección del equipo impactó en la estructura, que comenzaba a tomar una nueva forma bajo el ala de Laurent Mekies, aunque solamente en la escudería principal.

Y es que uno de los aspectos que caracterizó históricamente a la marca de las bebidas energéticas desde su llegada a la Fórmula 1 fue la formación de jóvenes talentos, algo que había quedado a cargo de Marko como descubridor de talentos. De hecho, el austriaco había realizado el fichaje sin autorización de Alex Dunne, piloto de F2, algo que terminó de dinamitar su relación con la cúpula directiva, ya de por sí dividida antes de la salida de Horner.

Desde entonces, la escudería austriaca no había nombrado a nadie como sucesor de Helmut en el programa junior hasta que se hizo oficial el arribo de Gwen Lagrue este lunes. A través de sus canales oficiales, el equipo de Milton Keynes presentó al Gwen Lagrue como nuevo director del Programa Juvenil de Red Bull, una función que ya venía desarrollando en Mercedes, donde se encargó de la evolución de Andrea Kimi Antonelli.

“Anunciamos el nombramiento de Gwen Lagrue como directora del Programa Junior de Red Bull. Bajo la supervisión de Laurent, Gwen se incorporará al equipo directivo en 2027, mientras seguimos reforzando nuestra organización de cara al futuro”, informó el equipo a través de sus redes sociales. Sin dudas, se trata de un refuerzo de lujo para los austriacos, que buscan reestablecer las bases en esta nueva era a la que ingresó con Mekies.

De hecho, el director francés resaltó la importancia que tendrá su compatriota en las siguientes generaciones de pilotos, tanto para Racing Bulls como para Red Bull, que actualmente tiene en sus filas a Isack Hadjar, quien estuvo en F2 hasta 2024. “Gwen es uno de los mejores formadores de talentos de la F1 y conozco de primera mano la experiencia, el liderazgo y la pasión que aporta a la formación de los jóvenes pilotos”, afirmó Mekies en el comunicado.

Lagrue comenzará a trabajar en Red Bull en 2027.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Hungría, la Fórmula 1 ingresará en el receso veraniego antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Zandoort el próximo mes. Allí se desarrollará el Gran Premio de Países Bajos por la decimosegunda fecha entre el 21 y 23 de agosto bajo el formato sprint.