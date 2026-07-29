Premios Nobel alertan a Milei por la crisis científica en Argentina

Más de 20 premios Nobel y decenas de referentes de la comunidad científica internacional firmaron una declaración en la que expresan su preocupación por la situación que atraviesa el sistema científico argentino. El documento firmado por 24 científicos reclama al gobierno de Javier Milei que detenga el desmantelamiento de organismos de investigación y preserven las capacidades desarrolladas durante décadas, al tiempo que advierte sobre el impacto que tendría esa política a nivel mundial.

La comunidad científica internacional difundió una carta en la que denuncia el "colapso" del sistema de ciencia y tecnología en Argentina y pide al Gobierno nacional que revierta las medidas de ajuste que afectan al sector. El documento fue impulsado por el biólogo molecular e investigador Alberto Kornblihtt y la física, investigadora y diputada nacional Adriana Serquis, y continúa sumando adhesiones.

Uno de los aspectos más destacados del pronunciamiento es que ya reúne las firmas de 24 premios Nobel, además de investigadores y científicas de reconocimiento internacional. Entre ellos sobresale Paul Nurse, ganador del Premio Nobel de Medicina y actual presidente de la Royal Society de Londres, considerada una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo.

Junto a Nurse aparecen otros premios Nobel como Phillip A. Sharp, Richard Roberts, H. Robert Horvitz, Andrew Fire, Victor Ambros, Steven Chu, Barry Marshall, Craig Mello, May-Britt Moser, Ferenc Krausz, Roger Kornberg, Michael Rosbash, Françoise Barré-Sinoussi y Aaron Ciechanover, entre otros referentes de la ciencia mundial.

Qué denuncia la comunidad científica

En la declaración, los científicos sostienen que el sistema científico argentino atraviesa una situación de "colapso" y le reclaman al Gobierno de Javier Milei que detenga el "desmantelamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", además de proteger "sus instituciones, investigadores y capacidades acumuladas". El texto asegura que la situación llegó a "límites impensados" por la "asfixia financiera" y la "falta de garantías de sostenibilidad" del sector. Como consecuencia, advierte sobre la pérdida de casi ocho puestos de trabajo en ciencia y tecnología por día desde el inicio de la actual gestión.

Además, los firmantes manifiestan su "consternación" por lo que describen como la militarización de organismos científicos y sostienen que las intervenciones recientes en instituciones públicas evocan una "nueva Noche de los Bastones Largos". En ese marco, repudian los despidos y los operativos realizados en la CNEA, el INTI y el Conicet. En relación con el Conicet, la carta también cuestiona el "inminente despido de 379 profesionales" que esperan incorporarse a la Carrera del Investigador y señala que continúa interrumpido el ingreso del Personal de Apoyo.