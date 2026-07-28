Dónde queda Sierra de los Padres, el lugar donde el Dibu Martínez quedó varado con su camioneta

En su regreso a la Argentina tras el Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez decidió regresar a Mar del Plata para descansar. Sin embargo, quedó atrapado con su camioneta en el barro de un pueblo bonaerense: Sierra de los Padres. El inconveniente terminó convirtiéndose en un lindo recuerdo para un hincha que lo ayudó.

¿A dónde queda Sierra de los Padres?

Sierra de los Padres es una localidad serrana a unos 37 kilómetros de Mar del Plata, en el partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires. Tal como lo dice su nombre, se trata de una zona de sierras y caminos rurales muy utilizada como segunda residencia o para el turismo de fin de semana de los marplatenses.

Además, la localidad bonaerense es un paso obligatorio para quienes van desde la ciudad de Buenos Aires a la ciudad balnearia de Mar del Plata, donde El Dibu es oriundo y donde vive su familia.

Dibu Martínez quedó atrapado en una ruta de barro en Sierra de los Padres

Cómo quedó atrapado el Dibu Martínez: el generoso agradecimiento al hincha que lo ayudó

Dibu Martínez protagonizó una gran anécdota cuando su camioneta quedó atrapada en el barro de un camino rural de Sierra de los Padres, frente al gran barrial por las intensas lluvias en la zona. El arquero del Aston Villa se acercó a asistir a un amigo cuyo vehículo ya se encontraba atrapado. Sin embargo, el intento de rescate terminó complicando aún más la situación y ambos quedaron inmovilizados en medio del camino.

Finalmente, ambos fueron asistidos por Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro, vecinos que recorrían la zona en moto. "Había llovido muchísimo y salimos porque sabíamos que los caminos estaban muy complicados. A lo lejos vimos dos camionetas y una persona muy alta", explicó el vecino.

Y recordó: "Mi hijo me dijo: 'Ese es el Dibu, papá'. Yo no lo podía creer". La ayuda llegó, pero llevó más de tres horas de trabajo. Además de intentar liberar las camionetas con lingas, fue necesario utilizar una pala, conseguir más personas. Incluso, recurrieron a un pequeño tractor que el propio Martínez fue a buscar a un campo cercano.

Luego de sacar la camioneta del arquero de la Selección Argentina del barro, "Dibu" Martínez agradeció a los presentes y, mientras decía "Nos salvaron", firmaba autógrafos y se sacaba fotos con todos los vecinos. Sin embargo, el gran gesto a Albarracín llegó cuando antes de irse el arquero se sacó el camperón oficial de la AFA que llevaba puesto y se lo entregó como regalo.

"Cuando ya se iba, frenó, se sacó el camperón oficial de la Selección y me lo regaló. Ahí no pude contenerme. Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable", recordó emocionado.

Más allá del regalo, Albarracín aseguró que lo que más lo sorprendió fue la humildad del arquero. Durante las horas que compartieron trabajando para sacar los vehículos del barro prácticamente no hablaron de fútbol ni del reciente título en el Mundial 2026. "La calidad humana del Dibu es impresionante. No hablamos del Mundial ni de la Selección. Fue una conversación como la que uno puede tener con cualquier vecino", explicó.