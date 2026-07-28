Las novedosas casas de ladrillos de plásticos reciclados.

Una empresa colombiana está revolucionando la construcción con un sistema que utiliza ladrillos de plástico reciclado, diseñados para encastrar como piezas de Lego. Esta tecnología permite levantar viviendas sencillas en un plazo aproximado de cinco días, aunque el tiempo varía según el tamaño, terreno y servicios necesarios.

Conceptos Plásticos, fundada en Bogotá por el arquitecto Óscar Andrés Méndez y la ingeniera Isabel Cristina Gámez, transforma residuos plásticos como bolsas, envoltorios de alimentos y botellas de champú en bloques modulares. Estos ladrillos cuentan con ranuras y salientes que facilitan su ensamblaje sin mortero tradicional, ofreciendo una solución innovadora y rápida para la construcción.

Cómo es el proceso de elaboración de los ladrillos de plástico reciclado

El proceso comienza con la recolección, clasificación y limpieza de los plásticos, que luego se procesan para crear una mezcla moldeable. Según National Geographic, los bloques están compuestos por un 95 por ciento de plástico reciclado, aunque otros elementos como el techo, ventanas e instalaciones se incorporan aparte, por lo que la casa no está hecha exclusivamente con plástico.

La empresa ofrece distintos modelos de bloques, algunos combinados con columnas internas que permiten montar la estructura sin necesidad de maquinaria pesada. Esto facilita que equipos capacitados puedan llevar adelante la obra de manera ágil y eficiente.

Un ejemplo típico es una casa con dos dormitorios, baño, living, comedor y cocina, que puede reutilizar alrededor de seis toneladas de plástico. Según National Geographic, este tipo de construcción puede completarse en unos cinco días y su costo estimado oscila entre 4.000 y 7.000 dólares, aunque este rango varía según el país y no se debe aplicar directamente a Argentina.

Es importante destacar que ese plazo no incluye tareas previas como la preparación del terreno, cimientos, conexiones sanitarias, instalaciones eléctricas, permisos ni terminaciones, sino que corresponde principalmente al armado del sistema modular.

Conceptos Plásticos inició su trabajo en Colombia, enfocándose en viviendas y escuelas. Sin embargo, esto no quedó ahí; luego, se asoció con UNICEF para fabricar aulas en Costa de Marfil, donde los residuos plásticos también generaban problemas ambientales al obstruir desagües.

En 2025, National Geographic reportó que más de 4.000 toneladas de plástico se transformaron en más de 550 aulas en el marco de este proyecto. UNICEF confirmó que esta alianza incluyó fábricas locales, generó empleo para recolectoras y produjo materiales destinados a escuelas, letrinas y depósitos sanitarios, contribuyendo así a la mejora ambiental y social de la región.