Los ataques rusos en el este de Ucrania se cobran siete vidas, según autoridades

FOTO DE ARCHIVO. Un niño pesca en un estanque de Donetsk, una ciudad ucraniana controlada por Rusia

Los ​ataques rusos contra localidades situadas en primera línea en el este ‌de Ucrania causaron ‌el lunes la muerte a siete personas y dejaron más de 20 heridos, según informaron las autoridades.

La Fiscalía de la región de Donetsk, punto neurálgico de los combates a lo largo de ​los 1.200 ⁠kilómetros de la línea del frente, ‌dijo que tres personas habían ⁠fallecido en dos zonas ⁠cercanas a la disputada ciudad de Kostiantinivka.

El ejército ruso afirmó este mes que sus ⁠fuerzas habían tomado Kostiantinivka, pero las ​autoridades ucranianas niegan que ‌la ciudad haya cambiado ‌de manos.

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Una cuarta persona perdió la vida ⁠cerca de Kramatorsk, una ciudad "fortaleza" fuertemente defendida que se considera clave para las defensas de Ucrania. La fiscalía ​indicó ‌que un total de 18 personas resultaron heridas en toda la región de Donetsk.

En la región vecina de Dnipropetrovsk, el gobernador Oleksandr Hanzha ⁠dijo que tres personas habían perdido la vida y seis habían resultado heridas en más de 50 ataques con drones y artillería contra cinco distritos.

Dos personas murieron cerca de la localidad de Nikopol, un ‌objetivo frecuente de los rusos situado en la orilla norte del río Dniéper. Una persona perdió la vida cerca de la localidad de Sineklikove, más al este.

Al ‌otro lado de la frontera, en la región rusa de Bélgorod, un dron ucraniano impactó ‌contra un ⁠edificio comercial, causando la muerte a una persona y heridas ​a otras dos.

Con información de Reuters