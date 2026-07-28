Sin Milei, Georgieva y Caputo visitan Vaca Muerta, que este año exportará casi U$S 15.000 millones

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se reunió este lunes con el presidente Javier Milei y participó de una reunión de gabinete ampliado del gobierno nacional. Este martes visitará Loma Campana, el área emblema de YPF en Vaca Muerta. Es la primera vez que la número 1 del FMI visitará a la reserva energética, la responsable del salto exportador y de ingreso de divisas que se espera en los próximos años en el país.

Milei no viajará a Neuquén. Georgieva estará acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. Juntos recorrerán Loma Campana, donde YPF comenzó el desarrollo de Vaca Muerta en 2013 junto a Chevron.

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La titular del FMI recorrerá el yacimiento que es el corazón de Vaca Muerta. En la actualidad, Loma Campana cuenta con 700 pozos operativos y produce 90.000 barriles diarios de petróleo (bdp) sobre un total de casi 630.000 bdp del conjunto de operadoras de Vaca Muerta. En gas, Loma Campana alcanzó una producción de 3 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) sobre un total de 100 MMm3/d que llegó este invierno la formación no convencional.

Dólares, en el ojo de Georgieva

A Georgieva le explicarán cómo se perfora un pozo en Vaca Muerta de 2.800 metros verticales y de 3.000 metros de rama horizontal. Y cómo se replican más pozos en modo factoría, la calve industrial de Vaca Muerta. Pero seguramente ponga el ojo en los dólares del enorme potencial exportador del yacimiento, que este semestre aumentó un 52% los envíos al exterior en comparación con 2025.

Según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), este año se esperan exportaciones de petróleo y gas por alrededor de U$S 14.400 millones. Si esto se confirma, al caer fuertemente las importaciones del sector a mínimos de 2007, el superávit de la balanza comercial energética este año podría superar los U$S 12.000 millones.

Sin embargo, para 2027 las exportaciones de hidrocarburos podrían escalar aún más y trepar a los U$S 18.500 millones. Caputo hace cuentas y Georgieva supervisa. Nadie puede obviar esta gran oportunidad que tiene por delante la Argentina, un país alejado de las zonas de conflicto y que puede ocupar un rol destacado en el abastecimiento energético mundial.

A medida que pasen los años, Vaca Muerta aumentará cada vez más las exportaciones. Sobre todo porque entrarán en operación los megaproyectos VMOS y de GNL, que –a su vez- requieren más pozos operativos en Vaca Muerta y oleoductos y gasoductos dedicados para despachar barcos con crudo y gas natural licuado desde la costa atlántica.

Georgieva tiene por delate la revisión del préstamos por U$S 20.000 millones que el gobierno de Javier Milei firmó en abril de 2025. En el acumulado, la Argentina –que es el principal deudor del organismo- tiene una deuda de alrededor de US$ 58.000 millones, contraída mayoritariamente en el gobierno de Mauricio Macri y renegociada bajo la gestión de Alberto Fernández.

En 2027, la Argentina tendrá que afrontar vencimientos con el FMI por U$S 7.670 millones. En 2028 el país deberá afrontar compromisos por U$S 9.630 millones y en 2029 un total de U$S 10.950 millones.

La cuenta continúa con una deuda de U$S 11.840 millones en 2030 y de U$S 11.460 millones en 2031. Luego, la deuda ingresa en un lento sendero decreciente de compromisos de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional.