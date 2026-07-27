Conmoción por el estado de salud de Nicolás Cabré: “Estoy…”

Nicolás Cabré reveló a través de sus redes sociales que atraviesa un problema de salud.

Nicolás Cabré anunció que participará de la próxima maratón de Berlín, Alemania, y reveló que ya comenzó con los entrenamientos para afrontar el evento deportivo. A través de sus redes sociales, el actor compartió un video corriendo sobre una cinta de ejercicio y sorprendió al contar que se está preparando mientras atraviesa un problema de salud.

En una historia de Instagram, Cabré explicó que los entrenamientos no están siendo sencillos debido a una lesión en la columna, una situación que, según contó, se repitió en otras oportunidades cuando se preparó para correr este tipo de competencias: “Cada vez que entrené para un maratón me lesioné. Entonces para variar y para no perder la costumbre, estoy entrenando para Berlín con una lesión en la columna y mil dolores, aceptando que las cosas casi nunca son como uno quiere, son como tocan”.

Finalmente, compartió una reflexión sobre la importancia de seguir adelante a pesar de las dificultades: “En mi caso parece que los maratones si no duelen no valen. Por eso se entrena igual, buscándole la vuelta. Y si Berlín tiene que doler, dolerá porque no pienso bajar los brazos, no vale bajar los brazos”.

El recorrido deportivo de Nicolás Cabré

Durante un diálogo con TN Running en 2024, Nicolás Cabré reveló cómo comenzó su vínculo con el deporte y contó que fue una decisión que cambió por completo su vida: “Arranqué a los 37, era otra vida completamente diferente. Me acerqué al deporte para dejar de fumar”.

Luego agregó: “Me metí en un gimnasio, no sabía que era un club de running. Yo iba por las máquinas y porque estaba enfrente del colegio de Rufi. Cuando empecé me enganché y me salvó la vida”.

Sin embargo, a lo largo de los últimos años sufrió varias lesiones que complicaron sus entrenamientos y su participación en distintas competencias. En 2022 incluso debió ser internado y sometido a una operación a raíz de un problema en la rodilla. Debido a ese cuadro médico, tuvo que bajarse de la media maratón de Buenos Aires y priorizar su recuperación.

