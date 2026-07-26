Supuestos audios atribuidos al presidente de Honduras, Nasry Asfura, mencionan presuntos contactos con Israel y un supuesto software capaz de obtener información sobre comunicaciones dentro del país. Las grabaciones, difundidas por Diario Red en colaboración con Dropsite News, también incluyen referencias a un eventual control de las redes sociales y a la eliminación del anonimato mediante una iniciativa que debería pasar por el Congreso.

En uno de los fragmentos de los supuestos audios atribuidos a Nasry Asfura, se hace referencia a una conversación o intercambio de información con personas identificadas como "los israelitas". La grabación menciona, según la transcripción difundida, la posibilidad de obtener información vinculada con comunicaciones realizadas dentro de Honduras. "Los israelitas dijeron que siempre y cuando ellos se comuniquen dentro de Honduras con números que están dentro de Honduras, se puede rescatar alguna información, como con quién se comunican y demás", se escucha en uno de los audios.

Otro de los fragmentos atribuidos al mandatario hondureño hace referencia a las limitaciones que tendría el supuesto software mencionado en la conversación. "El software que ellos tienen se limita únicamente a la colaboración de Tigo y Claro", señala la transcripción difundida.

La presunta propuesta para controlar las redes sociales

Los supuestos audios también contienen referencias a una iniciativa destinada a avanzar sobre el funcionamiento de las redes sociales en Honduras. En otro de los fragmentos, una voz atribuida a Asfura le pide a una persona identificada como Tomás que busque una vía legislativa para impulsar una medida relacionada con el control de las plataformas digitales. "Tenés que ver, Tomás, una manera de que manden un decreto moción para el control de las redes sociales", se escucha presuntamente.

A continuación, la grabación menciona la eliminación del anonimato y vuelve a hacer referencia a los israelitas como parte del origen de esa recomendación: "Y quitar el anonimato, como lo pidieron los israelitas".