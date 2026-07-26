UTA anunció un paro total de transporte en Catamarca: "El salario es innegociable"

El conflicto entre los trabajadores y las empresas del Transporte en territorio catamarqueño escala. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Catamarca-La Rioja confirmó que llevará a cabo un paro total de actividades en el servicio de transporte de pasajeros, luego de dar por agotadas todas las instancias de diálogo y conciliación voluntaria con las compañías del sector.

A través de un comunicado oficial emitido por la conducción del gremio, la organización sindical señaló que durante meses mantuvo una postura orientada a preservar la prestación del servicio. Sin embargo, remarcaron que el "sostenido incumplimiento de las obligaciones salariales" volvió insostenible la situación, agravada por una deuda salarial pendiente desde el año 2024 que las empresas desconocen.

"El salario de los trabajadores es innegociable y no vamos a renunciar a nuestro reclamo", apuntaron los trabajadores en el documento firmado por la comisión directiva.

Según detalló El Esquiú, la entidad resolvió avanzar de manera firme con la medida de acción directa. Si bien la decisión de la huelga ya fue ratificada, desde la seccional aclararon que la fecha exacta de implementación del cese de actividades será informada oportunamente.

Tras el aumento en el boleto mínimo de colectivo autorizado por el gobernador Raúl Jalil, que alcanzó los $1.600 a comienzos de junio, la Capital provincial ascendió al puesto 17 del ranking nacional de tarifas del transporte urbano. Según el relevamiento publicado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) y la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la provincia se ubicaba en el puesto 29 del país, con una tarifa mínima de $1.250.

El empleo privado en Catamarca se desplomó un 12,3% en dos años y lidera la caída en el NOA

Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei y la reelección del gobernador Raúl Jalil, la provincia registró una pérdida neta de 4.806 empleos registrados en el sector privado bajo la medición desestacionalizada. Un reciente informe realizado por la consultora Politikon Chaco reveló un desplome del 12,3%, exponiendo una severa vulnerabilidad en el mercado de trabajo local.

A nivel país, el empleo privado formal experimentó una contracción del 3,7% respecto a los valores de noviembre de 2023. Esto equivale a la pérdida de 235.419 puestos de trabajo acumulados en la era Milei, marcando el nivel de ocupación en este sector más bajo de los últimos cuatro años.

Al analizar la situación en el Noroeste Argentino (NOA), Catamarca se posiciona como la provincia con el mayor indicador de caída ocupacional de toda la región. Su retroceso supera al de La Rioja, que acumula una baja del 10,5% (3.447 puestos menos), y al de Santiago del Estero, que sufrió un descenso del 8,2% (4.422 empleos perdidos).

Con caídas de menor escala pero manteniendo la tendencia negativa, la región se completa con Salta, que registró una baja del 6,7% (8.538 trabajadores menos); Jujuy, con una contracción del 4,5% (2.676 puestos menos); y Tucumán, que mostró el impacto más leve dentro del NOA con un descenso del 1% (1.664 empleos perdidos).

El estudio evidencia un panorama fuertemente dispar entre las distintas provincias, donde la inmensa mayoría muestra retrocesos y solo dos logran mantener números positivos en comparación con noviembre de 2023. Se trata de Neuquén, que encabeza el crecimiento con un alza del 7,1% (10.176 empleos creados), y Río Negro, que registró una suba del 2,8% (3.092 puestos sumados). Por su parte, San Juan mostró un impacto marginal con una baja del 0,3%.