Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 26 de julio

¿Qué significa el Color del Cartón?

Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de hoy, te contamos un detalle que muchos pasan por alto: cada cartón tiene un color distinto cada domingo (verde, azul, violeta, etc.). Esto no es decorativo, sino que sirve para identificar a qué sorteo pertenece y evitar confusiones con cartones de semanas anteriores. Además, ese color está asociado a los premios especiales (autos, casas, viajes) que se sortean usando el número del cartón. Así que, mientras la suerte se define, ya sabés: el color de tu boleta también juega. ¡Cruzá los dedos!