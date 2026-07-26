Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 26 de julio
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
Hace 12 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores de esta noche, te contamos un detalle que hace del Telekino un juego tan especial: el pozo vacante. Aunque el premio mayor de 15 aciertos se da con frecuencia, cuando una semana no hay ganadores el pozo no se pierde: queda vacante y se acumula para el sorteo del domingo siguiente. Eso genera pozos hiper millonarios que rompen récords y convierten cada edición en una oportunidad única. ¡Ojalá hoy sea el día de la suerte!
Hace 27 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿Qué significa el Color del Cartón?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de hoy, te contamos un detalle que muchos pasan por alto: cada cartón tiene un color distinto cada domingo (verde, azul, violeta, etc.). Esto no es decorativo, sino que sirve para identificar a qué sorteo pertenece y evitar confusiones con cartones de semanas anteriores. Además, ese color está asociado a los premios especiales (autos, casas, viajes) que se sortean usando el número del cartón. Así que, mientras la suerte se define, ya sabés: el color de tu boleta también juega. ¡Cruzá los dedos!
Hace 1 hora
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El Rekino: una segunda chance
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de hoy, te contamos un dato clave: en la parte inferior de tu cartón vas a encontrar los mismos 15 números impresos, pero para participar de un segundo sorteo llamado Rekino. Si no ganaste nada arriba, el Rekino te da una segunda oportunidad de llevarte un pozo extra. ¡No te olvides de revisar tu boleta completa!