River perdió con Barracas Central en el debut en el torneo Clausura: todas las polémicas

Barracas Central derrotó 1-0 a River Plate en el estadio Monumental durante el comienzo del Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Damián Ayude se impuso gracias al gol de Gonzalo Morales en el primer tiempo y comenzó el certamen con tres puntos, mientras que el equipo de Eduardo Coudet no logró sumar en su estreno. El partido no estuvo exento de polémicas.

El único tanto del partido llegó a los 22 minutos de la primera etapa. Tras una jugada en el área, Gonzalo Morales capturó un rebote y definió para poner en ventaja a Barracas Central, que aprovechó una de sus oportunidades para adelantarse en el marcador.

En el complemento, el conjunto local realizó varias modificaciones para buscar el empate, pero Barracas Central sostuvo la ventaja.

Con este resultado, Barracas Central inició el Torneo Clausura con una victoria de visitante frente a uno de los principales candidatos al título. River, por su parte, deberá recuperarse en la próxima fecha luego de comenzar el campeonato sin puntos.

Las polémicas del partido River Barracas

A lo largo del encuentro hubo reclamos de River por dos jugadas dentro del área de Barracas Central que el equipo local consideró sancionables con penal. La primera fue en el primer tiempo, cuando los futbolistas y el cuerpo técnico protestaron por una infracción sobre Nicolás Otamendi. Sin embargo, el árbitro Nazareno Arasa dejó seguir la acción y desde el VAR tampoco lo convocaron para revisar la jugada.

La más polémica, de todas formas, fue la acción durante el primer minuto de adición antes del entretiempo, cuando Rafael Barrios cortó un avance de Lautaro Pereyra con un empujón. El delantero millonario cayó al suelo y todo el estadio estalló pidiendo penal, pero el juez principal hizo seguir el juego sin siquiera amagar a sancionar falta.

Ficha del partido

Torneo: Clausura 2026 – Fecha 1 (Zona B)

Resultado: River Plate 0-1 Barracas Central.

Gol: Gonzalo Morales (22' PT).

Estadio: Monumental.

Árbitro: Nazareno Arasa.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tomás Galván, Fausto Vera, Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini; Tomás Porra, Dardo Miloc, Rodrigo Insúa, Iván Tapia; Norberto Briasco y Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude.