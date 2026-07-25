Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 25 de julio

Arrancamos la cobertura del clima en Capital Federal con los datos de las 04:00. En plena madrugada del sábado, el termómetro marca 11°C y la sensación térmica es la misma gracias a una humedad del 96% que envuelve la ciudad. El cielo presenta nubes y claros con una nubosidad del 51%, pero sin peligro de lluvia: la probabilidad es del 0%.

El viento sopla con una intensidad media de 8 km/h y ráfagas que alcanzan los 15 km/h. La presión atmosférica es de 1018 hPa y la visibilidad se mantiene en 20 kilómetros, sin registro de niebla. La cota de nieve está muy alta, a 3200 metros, por lo que no hay riesgo de precipitaciones sólidas en la ciudad.

Una mañana típicamente invernal para Buenos Aires, con alta humedad que acentúa la sensación de frío. Seguí en este liveblog todas las actualizaciones del clima minuto a minuto.