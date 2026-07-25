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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 25 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 11 minutos
Arranca el sábado con 11°, nubes y claros y alta humedad en Capital Federal
Arrancamos la cobertura del clima en Capital Federal con los datos de las 04:00. En plena madrugada del sábado, el termómetro marca 11°C y la sensación térmica es la misma gracias a una humedad del 96% que envuelve la ciudad. El cielo presenta nubes y claros con una nubosidad del 51%, pero sin peligro de lluvia: la probabilidad es del 0%.
El viento sopla con una intensidad media de 8 km/h y ráfagas que alcanzan los 15 km/h. La presión atmosférica es de 1018 hPa y la visibilidad se mantiene en 20 kilómetros, sin registro de niebla. La cota de nieve está muy alta, a 3200 metros, por lo que no hay riesgo de precipitaciones sólidas en la ciudad.
Una mañana típicamente invernal para Buenos Aires, con alta humedad que acentúa la sensación de frío. Seguí en este liveblog todas las actualizaciones del clima minuto a minuto.
Hace 26 minutos
Arrancó el sábado con 11° y nubes y claros en Capital Federal
Arrancó el sábado con una mañana fresca en Capital Federal. A las 04:00, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 11° con una sensación térmica idéntica. El cielo se presenta con nubes y claros, lo que deja pasar algunos rayos de sol en medio de la nubosidad.
La humedad es alta, alcanzando el 96%, pero la probabilidad de lluvia es nula. El viento sopla a 8 km/h con ráfagas de hasta 15 km/h, generando una brisa ligera. La visibilidad es de 20 km, ideal para circular. No se reporta niebla.
Para el resto de la jornada, se espera que la temperatura ascienda lentamente. Mantenete informado con este liveblog del clima en Buenos Aires.
Hace 1 hora
Sábado fresco en Buenos Aires: nubes y claros dominan la madrugada sin riesgo de lluvia
Arrancamos el sábado con una mañana fresca en Capital Federal. A las 4 de la madrugada, el termómetro marca 11°C con una sensación térmica de 11°C, lo que indica que no hay viento que enfríe más. El cielo presenta nubes y claros, con una nubosidad del 51%.
La humedad es muy alta, alcanzando el 96%, pero la probabilidad de lluvia es nula, así que no habrá sorpresas. El viento sopla leve a 8 km/h con ráfagas de hasta 15 km/h. La visibilidad es buena, de 20 km, y no se registra niebla. La presión atmosférica es de 1018 hPa.
Para los que madrugan, es un momento ideal para una caminata, aunque con la humedad alta puede sentirse un poco más frío. La cota de nieve se ubica en 3200 metros, así que nada de precipitaciones sólidas en la ciudad. Seguí atento a las próximas actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.
Hace 1 hora
Buenos Aires amanece con 11° y nubes: un sábado sin lluvia en la city
En la madrugada de este sábado, la Ciudad de Buenos Aires presenta un clima tranquilo con 11°C de temperatura y una sensación térmica similar. El cielo se encuentra con nubes y claros, con una nubosidad del 50%. No se esperan lluvias, ya que la probabilidad es del 0%.
La humedad alcanza el 96%, lo que genera una atmósfera húmeda pero sin niebla. El viento sopla del sector a solo 6 km/h, con ráfagas de 11 km/h. La presión atmosférica es de 1019 hPa y la visibilidad es óptima, de 20 km.
Hace 1 hora
Nubes y claros y 96% de humedad: así arranca el sábado en la Ciudad
Arrancó el sábado con un clima en Capital Federal que combina nubes y claros y una temperatura de 11°. La sensación térmica es idéntica, pero la humedad del 96% le da un toque pegajoso a la madrugada porteña.
Según el último reporte oficial de las 03:00, la probabilidad de lluvia es nula (0%) y la visibilidad alcanza los 20 km, sin niebla de por medio. El viento sopla desde el sector medio a solo 6 km/h, con ráfagas que no superan los 11 km/h.
La presión atmosférica se mantiene en 1019 hPa y la cota de nieve está en 3200 metros. Si estás despierto a esta hora, el pronóstico del tiempo indica que la mañana seguirá con esas nubes dispersas y sin chances de precipitaciones. Ideal para quienes salen temprano a correr o trabajar.
Hace 1 hora
Sábado fresco: 11° y nubes y claros en Buenos Aires
Arrancamos el sábado en Capital Federal con una temperatura de 11° y un cielo de nubes y claros. La humedad es muy alta, alcanzando el 96%, lo que genera una sensación térmica similar a los 11°. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es nula, por lo que la jornada se presenta estable.
El viento sopla desde el este a 6 km/h con ráfagas de hasta 11 km/h. La visibilidad es buena, de 20 km, y la presión atmosférica se ubica en 1019 hPa. No se registra niebla.
Para las próximas horas, se espera que las condiciones se mantengan similares, con nubes y claros y sin precipitaciones. La cota de nieve se encuentra a 3200 metros. Un sábado fresco y húmedo para empezar el fin de semana en Buenos Aires.
Hace 2 horas
Noche fresca y nubes claras: el clima a las 3 AM en Capital Federal
La madrugada de este sábado en Capital Federal arranca con 11°C de temperatura y una sensación térmica que ronda los mismos valores. El cielo se presenta con nubes y claros y una nubosidad del 50%.
Según los datos oficiales de las 03:00, la humedad es elevada (96%) pero la probabilidad de lluvia es nula. El viento sopla leve, con una media de 6 km/h y ráfagas de hasta 11 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1019 hPa.
La visibilidad alcanza los 20 km, sin niebla, y la cota de nieve está en 3200 metros. Un inicio de jornada fresco y estable para los porteños madrugadores.
Miles huyen de los incendios en Francia; se juntan incendios en las afueras de Madrid
Incendio forestal en Lege-Cap-Ferret
Hace 21 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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Avanza el "Súper Niño": 48 horas de mal tiempo, humedad elevada, lluvias y cambio extremo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para todo el país por diversos fenómenos que tendrán lugar en las próximas horas. Se esperan lluvias de variada intensidad, caída extrema de temperaturas y vientos fuertes.
15:06 | 23/07/2026
Se viene el "Súper El Niño", la amenaza que tiene en vilo a las economías regionales
El evento climático "El Niño" alcanzará niveles récord este año. Cuáles son los riesgos y el fuerte impacto que tendrá en las economías regionales.
Este alteramiento modifica los patrones de circulación atmosférica a escala planetaria, provocando sequías extremas en unas regiones e intensas precipitaciones e inundaciones en otras.
14:50 | 23/07/2026
Alerta roja por frío extremo en el sur de la Patagonia: las zonas afectadas
Se esperan máximas muy marcadas por debajo de cero grados. El Servicio Meteorológico emitió alertas naranja y rojas. Las autoridades solicitaron a la población evitar hacer viajes innecesarios y extremar la precaución.
Incendio forestal en Francia obliga a huir a miles de personas; persiste riesgo en Europa
Un incendio forestal arde en una zona boscosa del departamento de Gironda en medio del empeoramiento de las condiciones de sequía tras una ola de calor y la escasez de agua en gran parte de Francia.
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Alerta: cómo continúa el pronóstico del tiempo en vivo
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Advertencias inconexas y planes obsoletos dejaron a las víctimas del incendio en España a su suerte
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Francia registró 5.764 muertes en exceso durante olas de calor de junio y julio: agencia de salud
Imagen de archivo de varias personas resguardándose bajo un paraguas en una calle de Montmartre durante una ola de calor en París, Francia.
11:31 | 22/07/2026
Alerta roja por temperaturas extremas: pronóstico del tiempo en vivo
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20:09 | 21/07/2026
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Las anomalías térmicas podrían superar los tres grados entre octubre y diciembre. A partir de la primavera en la Argentina, las lluvias podrían ser más intensas.
16:45 | 21/07/2026
Histórica nevada Mendoza: puertas bloqueadas, rutas cerradas y centros de esquí aislados
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