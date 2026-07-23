Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 23 de julio

Buenos Aires arranca la madrugada de este jueves con cielo cubierto y una temperatura de 9°C, según el último reporte oficial. La sensación térmica es de apenas 8°C, mientras la humedad alcanza el 88%, lo que acentúa el frío matinal.

El Servicio Meteorológico Nacional indica que la probabilidad de lluvia es nula al 0%, aunque la nubosidad es casi total: 97%. El viento sopla del sector sureste a 11 km/h, con ráfagas que pueden llegar a 22 km/h, sin presencia de niebla.

La visibilidad es de 35 kilómetros y la presión atmosférica se mantiene en 1023 hPa. La cota de nieve está a 2500 metros, por lo que no se esperan precipitaciones níveas en la ciudad. Un comienzo de jornada fresco y estable, ideal para abrigarse bien antes de salir.