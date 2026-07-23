Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 23 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 11 minutos
Arranca el jueves con cielo cubierto y 9°C en la Ciudad de Buenos Aires
Buenos Aires arranca la madrugada de este jueves con cielo cubierto y una temperatura de 9°C, según el último reporte oficial. La sensación térmica es de apenas 8°C, mientras la humedad alcanza el 88%, lo que acentúa el frío matinal.
El Servicio Meteorológico Nacional indica que la probabilidad de lluvia es nula al 0%, aunque la nubosidad es casi total: 97%. El viento sopla del sector sureste a 11 km/h, con ráfagas que pueden llegar a 22 km/h, sin presencia de niebla.
La visibilidad es de 35 kilómetros y la presión atmosférica se mantiene en 1023 hPa. La cota de nieve está a 2500 metros, por lo que no se esperan precipitaciones níveas en la ciudad. Un comienzo de jornada fresco y estable, ideal para abrigarse bien antes de salir.
Hace 26 minutos
Arranca el jueves con 9° y cielo parcialmente nublado en Capital Federal
Arrancamos la madrugada de este jueves con 9° en la Ciudad de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional reporta cielo parcialmente nuboso y una sensación térmica de apenas 8°. La humedad es alta, del 86%, y no se esperan lluvias en las próximas horas (probabilidad 0%). El viento sopla con una velocidad media de 12 km/h y ráfagas de hasta 24 km/h.
La visibilidad alcanza los 35 km, sin presencia de niebla, y la presión atmosférica se ubica en 1023 hPa. El punto de rocío es de 7°C y la nubosidad cubre el 68% del cielo. La cota de nieve está a 2500 metros. Para quienes salgan temprano, el abrigo sigue siendo indispensable.
Hace 1 hora
Noche fría y parcialmente nublada: la temperatura en Buenos Aires se mantiene en 9°C
La madrugada de este jueves en Capital Federal se presenta con cielo parcialmente nuboso y una temperatura de 9°C. La sensación térmica es de apenas 8°C debido a la alta humedad del 86%.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es nula (0%), y la visibilidad alcanza los 35 km. El viento sopla a 12 km/h con ráfagas que llegan a 24 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 1023 hPa.
La nubosidad es del 68% y el punto de rocío se ubica en 7°C, lo que refuerza la sensación de humedad. No hay niebla reportada y la cota de nieve está a 2500 metros.
Hace 1 hora
Arranca el jueves con 9 grados y cielo parcialmente nuboso en la Ciudad
Arrancó el jueves con 9° de temperatura y un cielo parcialmente nuboso en la Ciudad de Buenos Aires. La sensación térmica es de 8°C, apenas un grado por debajo del registro oficial. La humedad alcanza el 86%, lo que se nota en el ambiente.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional a las 03:00, la probabilidad de lluvia es del 0%, así que no hay que temer por chaparrones. El viento sopla a 12 km/h con ráfagas de hasta 24 km/h, por lo que la brisa se siente. La nubosidad es del 68% y el punto de rocío se ubica en 7°C.
La presión atmosférica es de 1023 hPa y la visibilidad es excelente: 35 kilómetros. Sin niebla y con una cota de nieve en 2500 metros, ideal para quienes planean actividades al aire libre.
Hace 1 hora
Madrugada fresca en Capital Federal: 9° y parcialmente nuboso, sin lluvias a la vista
Arrancamos la madrugada de este jueves en Capital Federal con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura que marca 9°C según el Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica es de apenas 8°C, por lo que el frío se siente un poco más de lo que marcan los termómetros.
La humedad relativa es alta, alcanzando el 86%, pero la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, así que no esperamos precipitaciones durante las próximas horas. La visibilidad es buena, de 35 kilómetros, y no se registra niebla en la ciudad.
El viento sopla del sector este con una velocidad media de 12 km/h y ráfagas que llegan hasta los 24 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1023 hPa, estable. La cota de nieve está en 2500 metros, lejos de la zona urbana.
Para quienes están por salir temprano, recomiendan abrigarse bien porque la mañana arrancará fresca. Seguí el minuto a minuto del clima en El Destape.
Hace 12 horas
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