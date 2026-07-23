Una figura de TyC Sports habló de las "teorías" de la final perdida por Argentina: "Se va armando"

Periodista de TyC Sports habló sobre las "teorías" de la final del Mundial.

La incapacidad de comprender cómo la Selección Argentina fue tan ampliamente superada en la final del Mundial 2026, disputada este último domingo y que terminó con España imponiéndose por 1-0, llevó a muchos internautas a tejer todo tipo de teorías conspirativas y fábulas de las más intrincadas.

Desde un presunto pedido de "Chiqui" Tapia de ir para atrás, hasta la intervención de agentes del FBI para llevarse al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. De todo se inventó para escaparle a una realidad que duele, algo que señaló Ariel Senosiain al aire de TyC Sports, donde hizo una profunda reflexión al respecto.

La tristeza de Lionel Messi tras no poder conseguir el cuarto título para la Argentina.

¿Qué dijo Ariel Senosiain?

El reconocido periodista deportivo señaló que esta madeja de hipótesis tan descabelladas responde a la lógica de "la era de la posverdad, a la que yo creo que ya hay que cambiar el rótulo, es la era de la mentira". En esa misma línea, apuntó: "Así se arman hasta candidaturas políticas muy importantes en todo el mundo. Se utilizan las redes para mentir, la mentira amplificada queda, la mentira masificada genera un residual. A muchos, incluso con instrucción, se les complica discernir qué es verdad y qué es mentira. Hasta pueden decir 'sé que es mentira, pero algo pudo haber pasado'. Así se va armando".

En ese sentido, expuso que "encontró esa mentira un suelo fértil: la Selección jugó distinto en la final a lo que había jugado anteriormente en cuanto a la enjundia". "Viendo las estadísticas de este Mundial tan cuantificado, los kilómetros recorridos por algunos de los jugadores los pone muy a tope. Pero a fin de cuentas no se trata solo de correr, sino de cómo correr y cómo jugar. Entonces, si estamos todos repitiendo que la Selección nunca te deja a gamba, que nunca te deja tirado y en la final no pareció estar a la altura, ya hay un terreno fértil para creer cualquier cosa", aseveró.

Tras esto, disparó: "Ahí empiezan los estúpidos que estupidizan, porque yo creo que es así, de la misma forma en que se dice que la política muchas veces quiere una sociedad menos instruida, menos capaz de discernir qué es verdad y qué es mentira, lo mismo pasa con algunos colegas nuestros o hasta incluso personajes sueltos en las redes, que tienen 500 o 600 seguidores y que de pronto pasan a tener miles por tirar mentiras que la gente incorpora, repito, no en su totalidad, pero si quizá de manera parcial".