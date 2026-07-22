Son fotos de tus vecinas o amigas de colegio: así operan por dentro los grupos de varones en Telegram con desnudos fake

“Uno de esos chicos agarró fotos que habíamos subido a Instagram como cualquier otra, sacó captura, las editó y lo armó para que estuviéramos completamente desnudas para venderla”. Esa frase la podría haber dicho alguna de las adolescentes del Colegio Nacional Buenos Aires que recientemente levantó la voz contra sus compañeros, pero la dijo “Bianca”, una estudiante de 14 años del Instituto Dr. Carlos Pellegrini, de San Miguel de Tucumán. Su testimonio expone una práctica que desde hace años se repite en distintos puntos del país: grupos de Telegram, WhatsApp e Instagram integrados por varones que intercambian imágenes íntimas de mujeres y adolescentes sin su consentimiento, muchas veces, a cambio de dinero. Cambian los protagonistas, no el patrón.

La novedad no es la violencia que circula en comunidades de redes no reguladas: es que ahora también se ejerce con inteligencia artificial, dentro de las comunidades educativas y entre adolescentes. Con el avance de estas herramientas, aquellos espacios incorporaron una nueva modalidad: crear desnudos falsos a partir de fotos tomadas de redes sociales.

El 2 de julio, los medios tucumanos alertaron por las denuncias de los grupos de chats ocultos en el Pellegrini. Ese mismo día, a 1250 kilómetros, la Comisión de Géneros del Colegio Nacional Buenos Aires convocó a una actividad en rechazo de la violencia digital, después de revelar en redes la existencia de un grupo de WhatsApp integrado, en su gran mayoría, por alumnos del colegio Carlos Pellegrini porteño aunque también del propio Nacional, donde se compartían y comercializaban fotos y videos de compañeras, reales y editados. A pesar de la distancia, los casos parecen compartir un mismo mecanismo: grupos masculinos cerrados donde la tecnología se convierte en una herramienta más para el acoso, la humillación y la circulación de violencia contra las mujeres.

La provincia de Tucumán fue la primera en reflectar lo que se escondía detrás de los chats privados en 2022, por eso no llama la atención que las alumnas de un colegio de ese lugar hayan sido las primeras en alzar la voz. Allí tienen un sistema aceitado. Las denuncias contra estos grupos de chats similares a los que ahora se reproducen en los colegios de Buenos Aires comenzaron a multiplicarse mucho antes de que la inteligencia artificial irrumpiera masivamente en la vida cotidiana. Fueron primero “Los Magios de Tucumán”, aunque cambiaron de nombre a medida que fueron expuestos.

“Me cansé de hablarlo. Estuve en esos grupos y es horrible”, comentó Camila en la publicación del testimonio de Bianca. Ella es una de las chicas que logró infiltrarse años atrás en los distintos grupos que se derivaron de “Los Magios”, el grupo de 11 mil tucumanos que compraban y vendían fotos de mujeres sin consentimiento. La violencia contra las mujeres se reproduce, se comparte y, en algunos casos, se monetiza.

“Es una situación que se podía haber evitado si le hubiesen dado la importancia y la gravedad al asunto”, se lamentó también “Noelia”, cuando reaccionó en diálogo con El Destape ante los comunicados de las comunidades educativas de Tucumán y Buenos Aires. Ese no es su verdadero nombre; es el que le pusieron los moderadores de grupos tucumanos que vendían sus fotos y videos robados. Tiene cuarenta años pero hace al menos cuatro que intenta exponerlos. Recientemente, se enteró que fotos de su joven sobrina de veintitantos modificadas con IA también están circulando en comunidades de redes no reguladas. Distintas generaciones, la misma violencia. El problema no empieza ni termina en los adolescentes.

"¿Sabes cuántas han intentado y no han podido hacer nada?"

Los casos se hacen públicos solamente cuando alguno de sus integrantes decide dejar de ser cómplice. Entonces, las pibas hablan aunque pocos las escuchan. Como a Camila, a “Noelia” un amigo de su hermana le contó en 2022 que había visto en el grupo “Tucumanas Vip” fotos y videos suyos desnuda. “Me infiltré porque me dio bronca. Yo no vendo contenido y estaban lucrando con mi imagen. Ellos tienen un modus operandi, donde te dicen “Mandame un audio para saber si sos hombre”, así que le tuve que pedir ayuda a un amigo. Después, los enfrenté. Les dije que les iba a hacer juicio ”, recordó. La respuesta que recibió la indignó aún más. “Me dijo, entre risas, ¿Sabes cuántas han intentado y no han podido hacer nada? ”.

En 2024 tuvo que volver a infiltrarse porque le llegó la misma información. Ahora se llamaban “Tucumanas fuego” pero la mecánica era idéntica, hasta más profesionalizada, porque estaba todo dividido por categorías. “Muslos/piernas”, “Ropa ajustada”, “Abdomen”; entre todas ellas asomaba también una nueva carpeta, nacida al calor de la IA: “fakes” y " Hail Nexgen". Tenían más de 3 mil miembros cada uno. Ninguno de estos grupos sigue activo, según corrobó este medio. La última vez que Noelia logró ingresar también le llamó la atención las fotos agrupadas dentro de “Teens”, que como mínimo prometían fotos de menores de edad, según contó.

La puerta a la explotación sexual infantil siempre estuvo abierta en estos espacios, que apenas se descubre, se cierra y migra hacia otro. “No decía específicamente ´escuela´, pero sí decía Teens 15 años. Utilizaban muchos de los colegios religiosos que son de mujeres de acá. Aparecían categorías de “Chiquis Huerto” o “Chiquis Santa Catalina”, subrayó.

Pero el uso de la IA se volvió en estos años una herramienta al alcance de todos. Noelia se enteró recientemente que estaban circulando fotos de su sobrina. Le contó su hermana. “Pero ella no sabe nada porque se puede llegar a morir. Mi hermana la está resguardando, pero no hay dudas de que alguien robó una foto de Instagram o de donde sea y la generó con IA”. Hace apenas dos años ella se había infiltrado en los grupos para “que otras no tuvieran que sufrirlo” y hoy la indignación le brota junto con la bronca por tener a otra víctima tan cercana. “Soy una mujer adulta de 40 años, no conseguí justicia. Imaginate mi sobrina o chicas menores, ¿Cómo pueden creer? Yo me sentí violada aquella vez. Estamos totalmente vulneradas”, se lamentó Noelia.

La desnudez fake de Taylor Swift ya no es el (único) problema

Un informe reciente en Estados Unidos se propuso analizar durante un período de 41 días 4chan, la plataforma que desde 2024 se consolidó como núcleo de la “manósfera”. Recopilaron y analizaron 3661 hilos, incluyendo 80 366 publicaciones con imágenes y videos, para concluir que “la desnudez mediante IA pasó de ser una práctica centrada en las celebridades a dirigirse cada vez más a personas comunes”.

En 2026 ya no es noticia la desnudez fake de Taylor Swift, como en 2024. Es la de tus vecinas, compañeras de facultad, de trabajo o de escuela. “La desnudez mediante IA se ha extendido, pasando de dirigirse a figuras públicas a perjudicar cada vez más a personas dentro de los propios círculos sociales de los usuarios”, remarcaron Chi Cui, Yixin Wu, Yang Zhang en su artículo publicado el 26 de junio "De celebridades a cualquier persona: Caracterización del contenido, la tecnología y la dinámica de la comunidad de desnudez mediante IA en 4chan". Cuando la herramienta se hace más accesible, se “desnuda” a la mujer del propio entorno. Porque quieren y pueden.

“La realidad de nuestros colegios exige que se rompa el silencio- pidió en ese sentido la Comisión de Género del CNBA- Es por eso que exigimos que no se nos fuerce a nosotras a convivir en el día a día con quienes forman parte de estos círculos y han puntualmente participado de la vulneración de la intimidad de chicas de nuestro y otro colegio”.

“Transversal a todo esto hay un incremento de violencia hacia las mujeres que va mutando. Hoy entran las nuevas tecnologías en eso, además de la idea de desprecio hacia las mujeres fomentada por los ´incels´. Es la violencia que atraviesan las mujeres pero en contextos de la era digital, donde lo que opera siempre desde la complicidad, donde se alimentan entre ellos para ver cómo violentar mujeres ", subrayó por su parte a El Destape la abogada Sabrina Zambaglione. Ella acompañó a una chica de Calamuchita, Córdoba, que había sufrido violencia digital dentro del entorno escolar. Antes, había hecho lo mismo con una influencer tucumana que la contactó porque se enteró que estaban circulando imágenes suyas en grupos ocultos.

“En el primer caso, había un compañero que la hostigaba a ella y a sus compañeritas. Les hacía fotos con inteligencia artificial desnuda y se la mostraba a otros compañeros. Llegó a hacerse la denuncia. Con los grupos lo que pasa es que todo tarda más. Ella lo denunció pero ahí hubo una deficiencia de las instituciones en responder. Dicen ´Bueno, tenemos que buscar el IP.´ Y a veces son grupos que son muy difíciles de rastrear, que se cierran y se vuelven a abrir, sobre todo”, resumió.

La violencia que desde hace años circula en comunidades digitales no reguladas encontró una nueva herramienta en la inteligencia artificial y un nuevo escenario en las escuelas. Sin embargo, situaciones como la difusión no consentida de material íntimo o portación de material de explotación sexual infantil están penadas por la Ley Olimpia en nuestro país, desde 2023, y pueden ser denunciadas. De hecho, la Cámara de Acusación de Córdoba confirmó en marzo de este año la elevación a juicio de un joven acusado de superponer las caras de sus compañeras en videos y publicarlos en sitios pornográficos, bajo el nombre de "CuloFácil47", marcando un precedente en el abordaje judicial de la violencia digital en Argentina.

¿El que comparte no tiene nada que ver?

En estos otros casos, que están relacionados con los grupos de Telegram, Instagram y WhatsApp, se suma el factor de la "comunidad". Son personas que eligieron pertenecer a esos grupos. Y permanecer, sobre todo. Los casos de los colegios tucumanos y porteños volvieron a poner la mirada sobre los grupos de varones, en momentos en que cobra fuerza el reclamo social para romper el "pacto de silencio machista" y dejar de encubrir estas conductas entre pares.

"Queremos interpelar no solo a quienes participaron activamente de la violencia, sino también a quienes la sostienen desde el silencio. Si sabés de alguien que difundió, comercializó, difunde o comercializa este tipo de material, denuncialo”. dijeron las chicas del Nacional.

Según pudo reconstruir El Destape, en los pasillos del Nacional circuló que hubo un grupo de WhatsApp de aproximadamente 50 chicos que habían hecho un archivo de fotos de chicas, generadas con IA, que también vendían. En Instagram también circulaban imágenes, algunas creadas con IA y otras no, pero WhatsApp fue el lugar elegido para comercializarlas. Uno de los adolescentes que integraba el grupo habría sido el que filtró la situación.

Muchas veces el debate se concentra en quién creó el contenido, pero tanto en las distintas variantes de "Los Magios" como en los grupos escolares hubo decenas de personas que lo integraron. "Obviamente que la responsabilidad no se agota en quien hace la imagen con IA, también quien la difunde o la reenvía o la viraliza puede generar responsabilidad, porque está vulnerando la intimidad, el honor y la integridad física o psicológica. No es que podes decir ´el que comparte no tiene nada que ver´, porque en definitiva terminan ampliando ese daño. Y ahí se ve el pacto machista", enfatizó Zambaglione.

Qué hacer frente a casos de violencia digital

* Preservar las pruebas: aunque resulte difícil, es importante no borrar las imágenes ni los mensajes. Se recomienda realizar capturas de pantalla y guardar los enlaces (URLs) de los perfiles, publicaciones o chats donde circula el contenido, ya que esa información puede ser clave para la investigación.

* Realizar la denuncia: las víctimas pueden acudir a una fiscalía especializada en ciberdelincuencia o, si no existe una en su localidad, a cualquier fiscalía o comisaría, que tiene la obligación de recibir la denuncia. En Argentina, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) también brinda asistencia y recibe denuncias a través de sus canales oficiales.

La Línea 144 es un servicio gratuito, confidencial y de alcance nacional en Argentina que brinda contención, orientación y asesoramiento ante situaciones de violencia por motivos de género. Funciona las 24 horas, los 365 días del año