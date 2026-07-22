Las bolsas europeas caen ante presión tecnológica y tensión en Oriente Medio

El gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

​Las bolsas europeas descendían ligeramente el miércoles, lastradas por los valores ‌tecnológicos, en ‌un contexto de cautela ante la publicación de los resultados de las grandes empresas estadounidenses del sector, mientras los inversores evaluaban la escalada de tensiones en Oriente Medio.

El ​índice paneuropeo ⁠STOXX 600 bajaba un 0,3%, hasta ‌los 641,12 puntos, a las ⁠0706 GMT.

Los inversores ⁠estarán pendientes de los resultados de Alphabet y Tesla en busca de pistas sobre si ⁠el repunte de las acciones ​relacionadas con la inteligencia ‌artificial tiene margen ‌para continuar.

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Las acciones tecnológicas del STOXX ⁠600 caían un 1,7%, con Soitec y Aixtron registrando descensos del 2,3% y el 2,6%, respectivamente.

Por su parte, el ​crudo ‌Brent subía ligeramente después de que tres petroleros que transportaban petróleo saudí hacia Asia dieran media vuelta en el mar Rojo ⁠tras las amenazas de los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, lo que aumentó la preocupación por posibles interrupciones en el suministro. [O/R]

El sector energético avanzaba un 0,4%.

Entre las acciones, el banco ‌español Santander perdía un 1,3% a pesar de anunciar un aumento del 17% en su beneficio neto subyacente del segundo trimestre.

El fabricante finlandés de equipos ‌de manipulación de cargas Hiab se disparaba más de un 10% y se ‌situaba a ⁠la cabeza del STOXX 600 tras registrar un aumento ​de los pedidos en el segundo trimestre.

Con información de Reuters