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ARCA lanzó un plan de pagos para regularizar deudas: cómo acceder

La exAFIP implementó una medida para que empresas y entidades sin fines de lucro regularicen deudas fiscales vencidas hasta junio de 2026.

22 de julio, 2026 | 04.15

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció un nuevo régimen especial de facilidades de pago destinado a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro.

Esta iniciativa de la ex AFIP establecida por la Resolución General 5875/2026 busca facilitar la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026, incluyendo multas e intereses.

Este régimen está dirigido exclusivamente a determinados contribuyentes y establece condiciones específicas para acceder al plan, como la obligación de realizar un pago a cuenta inicial, un máximo de cuotas según la clase de deuda y un plazo límite para la adhesión. También se definen claramente las obligaciones que pueden incorporarse y las que quedan excluidas, así como los casos en que el plan caduca automáticamente.

Esta iniciativa responde a la necesidad de ofrecer una herramienta para que muchas MiPyMEs regularicen deudas fiscales acumuladas como consecuencia de las dificultades económicas de los últimos años y eviten procesos de ejecución fiscal y embargos.

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La resolución identifica tres grupos de beneficiarios y excluye a personas condenadas por ciertos delitos tributarios o aduaneros, a personas jurídicas cuyos directivos tengan condenas vigentes, responsables solidarios y garantes de obligaciones impositivas y aduaneras contempladas. La exclusión aplica cuando hay sentencia firme vigente.

El plan abarca un amplio rango de obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026, incluyendo impuestos, aportes a la seguridad social y sus accesorios, retenciones y percepciones impositivas con sus accesorios, además de obligaciones aduaneras relacionadas con importaciones o exportaciones y los intereses previstos en el Código Aduanero. También se incluyen multas aplicadas hasta esa fecha.

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Entre las obligaciones excluidas del régimen se encuentran las retenciones y percepciones previsionales, salvo los aportes personales de trabajadores en relación de dependencia; anticipos y pagos a cuenta; IVA de ciertos servicios digitales y prestaciones desde el exterior; aportes y contribuciones para obras sociales, salvo los de monotributistas; cuotas de planes de facilidades vigentes; cuotas para ART y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

Uno de los puntos clave del régimen es la financiación. Para Micro y Pequeñas Empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro, el plan ofrece hasta 18 cuotas para obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social, y hasta 9 cuotas para retenciones y percepciones impositivas. En ambos casos, se exige un pago a cuenta del 5% sobre la deuda consolidada y la tasa mensual de financiación es del 2,75%, equivalente a la tasa de interés resarcitorio vigente.

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Para las Medianas Empresas Tramos 1 y 2, se permiten hasta 15 cuotas para obligaciones generales y hasta 7 cuotas para retenciones y percepciones, con un anticipo obligatorio del 10% y la misma tasa mensual del 2,75%. Además, la resolución estableció un monto mínimo de $50.000 para el pago a cuenta y para cada cuota, que deberán abonarse de forma mensual, igual y consecutiva.

Cómo adherir al plan de pago de ARCA

La adhesión al régimen debe realizarse exclusivamente a través del servicio web "Mis Facilidades", bajo la opción "Régimen Especial de Facilidades de Pago - Obligaciones vencidas al 30/06/2026".

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La fecha límite para adherirse es el 30 de octubre de 2026. La deuda se consolidará una vez efectuado el pago a cuenta, momento en el que el sistema presentará automáticamente el plan y notificará al contribuyente mediante el Domicilio Fiscal Electrónico. No hay límite en la cantidad de planes que un contribuyente puede presentar.

La fecha límite para adherirse es el 30 de octubre de 2026.

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