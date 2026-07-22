El pago realizado en julio sería el último para todos los beneficiarios del programa.

Los beneficiarios del programa Volver al Trabajo de la ANSES dejarán de recibir el pago mensual a partir de agosto de 2026, luego de una decisión judicial que modificó la situación del plan. La novedad fue comunicada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), tras un fallo de la Cámara Federal de San Martín que revocó la medida que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener las transferencias. De esta manera, el depósito realizado durante julio sería el último para quienes forman parte del programa.

Por qué se termina el pago de Volver al Trabajo

El cambio se produjo a partir de una resolución de la Cámara Federal de San Martín, que dejó sin efecto la medida cautelar que hasta ahora exigía al Ministerio de Capital Humano continuar con los pagos mensuales del programa.

Con este nuevo escenario, el Gobierno ya no tiene la obligación judicial de sostener las transferencias económicas. Por ese motivo, no está previsto que haya un nuevo depósito durante agosto de 2026 para los titulares de Volver al Trabajo.

La información fue difundida por la UTEP luego de conocerse el fallo. Según indicó la organización, la medida alcanza a más de 900.000 trabajadores que actualmente integran el programa.

Cuándo se cobra por última vez Volver al Trabajo

De acuerdo con lo informado tras la decisión judicial, el pago correspondiente a julio sería el último depósito que recibirán los beneficiarios del programa. Esto significa que desde agosto dejarán de acreditarse los montos mensuales que hasta ahora percibían quienes estaban incluidos en Volver al Trabajo. Hasta el momento no hubo un anuncio oficial del Ministerio de Capital Humano que modifique esa situación.

La confirmación surgió luego de que la Justicia revocara la cautelar que mantenía vigente la continuidad de los pagos.

Qué dijo la UTEP tras conocerse el fallo

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular se expresó públicamente a través de sus redes sociales una vez conocida la resolución judicial.

En ese mensaje sostuvo: "La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores". Además, agregó de forma textual: "En agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo".

Qué pasa con el programa Acompañamiento Social

Mientras Volver al Trabajo dejará de realizar pagos, el programa Acompañamiento Social continuará vigente. La continuidad está respaldada por la Resolución 90/2026, que estableció una duración de 48 meses desde la implementación de los lineamientos aprobados en 2024.

De esta manera, el programa seguirá en funcionamiento hasta 2028, salvo que una nueva normativa disponga cambios en su alcance o en su duración.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

Quienes forman parte de Volver al Trabajo deberán seguir atentos a las comunicaciones oficiales para conocer si existen nuevas disposiciones o modificaciones relacionadas con el programa.

Desde agosto ya no están previstos nuevos depósitos de Volver al Trabajo.

Por el momento, la información conocida indica que el pago realizado durante julio representa el último depósito previsto y que en agosto ya no habrá una nueva acreditación. En paralelo, Acompañamiento Social continuará funcionando bajo las condiciones vigentes, ya que la resolución que regula ese programa no fue modificada por el reciente fallo judicial.