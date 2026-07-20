PAMI cubre distintos dispositivos según las necesidades médicas de cada afiliado.

Las personas afiliadas al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que tienen una ostomía pueden acceder a la cobertura total de los insumos necesarios para su tratamiento. El beneficio incluye distintos tipos de bolsas y dispositivos, además de la entrega a domicilio en todo el país, siempre que exista indicación médica y se cumplan los requisitos establecidos por la obra social.

La prestación forma parte de los servicios médicos que ofrece PAMI para acompañar a quienes necesitan cuidados permanentes. El objetivo es garantizar la continuidad del tratamiento y facilitar el acceso a los elementos indispensables para la vida cotidiana.

Qué es una ostomía y por qué requiere insumos específicos

Una ostomía es una intervención quirúrgica mediante la cual se crea una abertura en el abdomen, conocida como estoma, para permitir la eliminación de desechos del organismo cuando el sistema digestivo o urinario no puede hacerlo de forma natural.

Este procedimiento puede indicarse por distintas causas, como algunos tipos de cáncer, enfermedades intestinales, traumatismos o cirugías complejas. Después de la operación, el paciente necesita dispositivos específicos para el cuidado diario del estoma.

Cómo acceder a los insumos gratuitos de PAMI

Para recibir esta prestación es necesario contar con la indicación del médico tratante, quien definirá qué tipo de dispositivo necesita cada paciente según sus características y tratamiento.

Los insumos se entregan directamente en el domicilio declarado por el beneficiario.

Una vez autorizada la cobertura, PAMI brinda los insumos sin costo para el afiliado. Además, la obra social recuerda que es importante mantener actualizados los datos personales, especialmente el domicilio y el teléfono de contacto, para evitar demoras en la entrega. Si el tratamiento finaliza, el afiliado debe informar esa situación para que se suspenda la provisión de los productos.

Qué insumos cubre PAMI

La cobertura contempla diferentes sistemas de recolección, adaptados a las necesidades de cada persona. Entre las opciones disponibles se encuentran los sistemas de una pieza, que integran la bolsa y el adhesivo en un único dispositivo, y los sistemas de dos piezas, que permiten cambiar la bolsa sin reemplazar la base adhesiva.

También existen bolsas específicas para distintos tipos de ostomía. Por ejemplo, hay modelos para ileostomía, colostomía y urostomía, cada uno diseñado para responder a las características del tratamiento.

Además del tipo de bolsa, los dispositivos pueden variar según la forma del estoma. En algunos casos se utilizan barreras planas, mientras que en otros se requieren modelos convexos para mejorar la adherencia del sistema y reducir el riesgo de filtraciones. La elección siempre depende de la evaluación médica y de las necesidades particulares de cada afiliado.

Uno de los principales beneficios del programa es que los insumos se envían directamente al domicilio del afiliado, sin necesidad de retirarlos personalmente. Este sistema busca facilitar el acceso al tratamiento, especialmente para quienes tienen dificultades de movilidad o viven lejos de los centros de atención.

Para que la entrega se realice correctamente, PAMI recomienda verificar que los datos personales estén actualizados y comunicar cualquier cambio de domicilio o contacto.