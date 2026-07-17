Sonrisa Mayor amplía el acceso a tratamientos odontológicos para afiliados de PAMI.

Las personas afiliadas al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuentan con Sonrisa Mayor, el programa nacional de atención odontológica integral que busca garantizar el acceso a tratamientos de salud bucal en todo el país. La iniciativa reorganiza las prestaciones, incorpora nuevos módulos de atención y establece un sistema que combina consultas generales con prácticas especializadas para mejorar la cobertura de los jubilados y pensionados.

Qué es Sonrisa Mayor y qué cobertura brinda

Sonrisa Mayor es el programa odontológico de PAMI creado para facilitar el acceso a la atención bucal y reforzar la prevención de las enfermedades más frecuentes. El objetivo es que las personas afiliadas puedan recibir tratamientos de manera más organizada y con cobertura en todo el territorio nacional.

El esquema contempla tanto las consultas odontológicas generales como prestaciones de mayor complejidad. Para ello, el programa incluye módulos destinados a prácticas generales, endodoncia, urgencias, tratamientos de alta complejidad, odontología rehabilitadora, estudios por imágenes y atención domiciliaria.

Cómo funciona la atención para los afiliados

Cada odontólogo tiene asignada una cantidad determinada de afiliados para brindar las prestaciones generales contempladas dentro del programa. En cambio, los tratamientos especializados y las prácticas de mayor complejidad pueden realizarse con los profesionales habilitados para esos módulos en cualquier punto del país.

Si el odontólogo habitual no realiza el tratamiento que necesita el paciente, deberá indicar cuál es la práctica correspondiente. Luego, el afiliado podrá elegir otro prestador que cuente con ese servicio y continuar allí la atención.

Las prácticas odontológicas generales no requieren una Orden de Prestación. Sin embargo, los tratamientos incluidos en los módulos especializados sí necesitan esa autorización antes de realizarse.

Qué cambia con el nuevo programa de PAMI

Uno de los principales cambios es la incorporación de un sistema mixto para el pago de las prestaciones. Las consultas y prácticas generales se abonan mediante un sistema capitado, mientras que los tratamientos especializados y de mayor complejidad se pagan por cada prestación realizada.

Además, las Órdenes de Prestación tienen una vigencia de 90 días desde su autorización. Esto significa que los tratamientos deberán realizarse dentro de ese plazo para mantener la validez de la orden emitida.

El programa también contempla una excepción para los veteranos de guerra, excombatientes y su grupo familiar. En esos casos, todas las prestaciones odontológicas, incluidas las prácticas generales, se abonan por prestación y mantienen cobertura en todo el país, independientemente del lugar de residencia del afiliado.

Algunas prácticas requieren una Orden de Prestación con vigencia de noventa días.

Qué deben saber quienes utilizan el servicio

Las prestaciones correspondientes a los módulos especializados deben tramitarse mediante una Orden de Prestación emitida por el profesional que realizará el tratamiento. Una vez finalizada la práctica, la documentación es evaluada por PAMI para su validación y posterior facturación.

Por su parte, los prestadores que trabajan con el organismo deben acreditar los módulos que desean ofrecer y cumplir con los requisitos establecidos por el instituto para continuar brindando atención dentro del programa.

Para conocer más detalles sobre Sonrisa Mayor, consultar la normativa vigente o resolver dudas sobre el funcionamiento del programa, PAMI dispone de material informativo, instructivos y canales de atención para afiliados y prestadores, además de una Mesa de Ayuda que responde consultas sobre las prestaciones odontológicas.