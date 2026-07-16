Alemania traslada a una prisión masculina a activista de extrema derecha en caso de identidad trans

Marla-Svenja Liebich, una extremista de ultraderecha y neonazi alemana condenada, es escoltada por el servicio penitenciario al Tribunal Regional de Pilsen, República Checa

​La activista alemana de extrema derecha Marla-Svenja Liebich, que cambió legalmente su género a mujer en ‌2024, ha sido trasladada ‌a una prisión para hombres tras ser extraditada a Alemania desde República Checa, dijeron autoridades el jueves.

Liebich llegó a Alemania el miércoles y, en un primer momento, fue trasladada a una prisión de mujeres en Chemnitz, en el estado de Sajonia, al este de ​Alemania, antes de ⁠ser trasladada a una prisión de hombres ese ‌mismo día, dijo el Ministerio de Justicia ⁠de Sajonia.

La decisión fue tomada ⁠por expertos en consulta con la dirección de la prisión y la ministra de Justicia no participó en la ⁠misma, según se indicó.

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"Es positivo que la prisión ​haya aclarado rápidamente la situación y ‌no se haya dejado arrastrar ‌por ningún tipo de teatralidad", dijo la ministra ⁠de Justicia de Sajonia, Constanze Geiert.

El cambio legal de género de Liebich ha suscitado polémica en relación con la asignación de centros penitenciarios en Alemania. Fue ​condenada ‌en 2023, cuando legalmente era hombre, a una pena de 18 meses de prisión por delitos que incluían incitación al odio, injurias, allanamiento de morada y difamación.

Tras la entrada en vigor ⁠el 1 de noviembre de 2024 de la Ley de Autodeterminación de Alemania —que permite a las personas modificar sus documentos de identificación de género—, Liebich cambió legalmente su género a femenino.

Esto obligó a su traslado a la prisión de mujeres de Chemnitz, de acuerdo con la normativa ‌penitenciaria de Sajonia. A continuación surgieron críticas, y algunos alegaron un uso táctico indebido de la ley y advirtieron de posibles lagunas jurídicas.

Liebich no se presentó en el centro penitenciario de mujeres en agosto de 2025 y ‌huyó. La policía checa la detuvo en 2026 en una localidad cercana a la frontera alemana.

En una vista de extradición ‌celebrada en ⁠República Checa en mayo, dijo que se oponía a regresar a Alemania por temor ​a ser recluida en una prisión para hombres.

Con información de Reuters