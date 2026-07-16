Alemania traslada a una prisión masculina a activista de extrema derecha en caso de identidad trans

La activista alemana de extrema derecha Marla-Svenja Liebich, que cambió legalmente su género a mujer en 2024, ha sido trasladada a una prisión para hombres tras ser extraditada a Alemania desde República Checa, dijeron autoridades el jueves.
Liebich llegó a Alemania el miércoles y, en un primer momento, fue trasladada a una prisión de mujeres en Chemnitz, en el estado de Sajonia, al este de Alemania, antes de ser trasladada a una prisión de hombres ese mismo día, dijo el Ministerio de Justicia de Sajonia.
La decisión fue tomada por expertos en consulta con la dirección de la prisión y la ministra de Justicia no participó en la misma, según se indicó.
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"Es positivo que la prisión haya aclarado rápidamente la situación y no se haya dejado arrastrar por ningún tipo de teatralidad", dijo la ministra de Justicia de Sajonia, Constanze Geiert.
El cambio legal de género de Liebich ha suscitado polémica en relación con la asignación de centros penitenciarios en Alemania. Fue condenada en 2023, cuando legalmente era hombre, a una pena de 18 meses de prisión por delitos que incluían incitación al odio, injurias, allanamiento de morada y difamación.
Tras la entrada en vigor el 1 de noviembre de 2024 de la Ley de Autodeterminación de Alemania —que permite a las personas modificar sus documentos de identificación de género—, Liebich cambió legalmente su género a femenino.
Esto obligó a su traslado a la prisión de mujeres de Chemnitz, de acuerdo con la normativa penitenciaria de Sajonia. A continuación surgieron críticas, y algunos alegaron un uso táctico indebido de la ley y advirtieron de posibles lagunas jurídicas.
Liebich no se presentó en el centro penitenciario de mujeres en agosto de 2025 y huyó. La policía checa la detuvo en 2026 en una localidad cercana a la frontera alemana.
En una vista de extradición celebrada en República Checa en mayo, dijo que se oponía a regresar a Alemania por temor a ser recluida en una prisión para hombres.
Con información de Reuters