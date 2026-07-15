Marruecos libera al periodista disidente Ali Lmrabet

Un fiscal marroquí dijo el miércoles que había ordenado la liberación del veterano periodista y comentarista político Ali Lmrabet tras interrogarlo, aunque continúa una investigación por acusaciones de difamación y calumnia.
Lmrabet, de 66 años, que tiene nacionalidad francesa y vive en España, fue detenido el domingo a su llegada al aeropuerto de Tánger. Es comentarista político en redes sociales y ha sido durante décadas un crítico abierto del sistema político de Marruecos.
"Las consecuencias legales pertinentes se determinarán una vez completada la investigación", dijo la fiscalía de Casablanca en un comunicado.
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En un comunicado anterior, la fiscalía dijo que la detención de Lmrabet se produjo sobre la base de varias notificaciones emitidas contra él por contenidos en internet sospechosos de constituir delitos según la legislación marroquí, incluidas presuntas difamaciones y calumnias contra personas e instituciones.
En 2003, Lmrabet fue encarcelado tras ser condenado por cargos que incluían ofender al rey Mohamed VI. En 2005, un tribunal marroquí le prohibió ejercer el periodismo en Marruecos durante 10 años.
Desde entonces, Lmrabet ha seguido activo como comentarista político en redes sociales.
Con información de Reuters