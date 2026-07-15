Marruecos libera al periodista disidente Ali Lmrabet

Vecinos y turistas pasean por una calle en la antigua medina del centro de Tánger, Marruecos

Un fiscal marroquí dijo el miércoles que había ‌ordenado la ‌liberación del veterano periodista y comentarista político Ali Lmrabet tras interrogarlo, aunque continúa una investigación por acusaciones de difamación y calumnia.

Lmrabet, de 66 ​años, que ⁠tiene nacionalidad francesa y ‌vive en España, fue ⁠detenido el domingo ⁠a su llegada al aeropuerto de Tánger. Es comentarista político en ⁠redes sociales y ha ​sido durante décadas ‌un crítico abierto ‌del sistema político de Marruecos.

"Las ⁠consecuencias legales pertinentes se determinarán una vez completada la investigación", dijo la fiscalía ​de ‌Casablanca en un comunicado.

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En un comunicado anterior, la fiscalía dijo que la detención de Lmrabet se ⁠produjo sobre la base de varias notificaciones emitidas contra él por contenidos en internet sospechosos de constituir delitos según la legislación marroquí, incluidas presuntas difamaciones y ‌calumnias contra personas e instituciones.

En 2003, Lmrabet fue encarcelado tras ser condenado por cargos que incluían ofender al rey ‌Mohamed VI. En 2005, un tribunal marroquí le prohibió ejercer el ‌periodismo en ⁠Marruecos durante 10 años.

Desde entonces, Lmrabet ha ​seguido activo como comentarista político en redes sociales.

Con información de Reuters