A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026: día, horario y TV en vivo

Selección de Argentina celebra una victoria en el Mundial 2026. (Crédito de foto: A24)

El Mundial 2026 paraliza al planeta con el cruce más esperado de los últimos tiempos. La Selección Argentina, tras un andar firme y batallador en tierras norteamericanas, se instaló en las semifinales del torneo. El destino, siempre caprichoso cuando se trata de grandes citas, determinó que el próximo rival en el camino hacia la gloria sea, ni más ni menos, que su máximo rival histórico en el fútbol transatlántico: Inglaterra. La expectativa es total y los fanáticos ya cuentan las horas para un choque que promete fuertes emociones en ambos países.

Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026: día, hora y estadio del choque decisivo

El esperado encuentro se disputará este miércoles 15 de julio de 2026. Para la televisión y los espectadores en territorio argentino, la cita será a las 16 horas. El imponente escenario elegido para albergar esta batalla futbolística es el Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), ubicado en el estado de Georgia, Estados Unidos.

Esta joya arquitectónica cuenta con un impactante techo retráctil y capacidad para más de 71,000 espectadores, garantizando un marco espectacular y moderno para una de las semifinales más calientes de la historia moderna. La transmisión en vivo en la televisión será de Telefe, TyC Sports, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Flow, TV Pública en YouTube, Paramount+ y Disney+.

Selección de Inglaterra, semifinalista en el Mundial 2026. (Crédito de foto: AP)

Un duelo con historia y una larga sequía en Mundiales

Este partido arrastra una mística única que evoca grandes leyendas del fútbol, principalmente el mítico enfrentamiento de cuartos de final en México 1986 con las genialidades de Diego Armando Maradona. Lo asombroso de este reencuentro es la enorme cantidad de tiempo que debió pasar para que volvieran a cruzarse en una Copa del Mundo masculina: hace 24 años que Argentina e Inglaterra no se enfrentan en mundiales. El último registro oficial en la máxima cita se remonta a la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002, cuando el combinado británico se impuso por 1 a 0 con un gol de penal de David Beckham.

Respecto a los protagonistas actuales, surge una curiosidad estadística notable: Lionel Messi nunca ha jugado un partido oficial contra la selección mayor de Inglaterra en toda su carrera. A pesar de su trayectoria internacional y de haber enfrentado a las potencias del fútbol, el capitán argentino jamás se cruzó con la camiseta de los Tres Leones, lo que añade un condimento extra de dramatismo a esta semifinal histórica.