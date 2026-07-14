FOTO DE ARCHIVO: Varias personas compran gasolina en una gasolinera Sunoco antes del fin de semana del Día de los Caídos en Filadelfia, Pensilvania

​La inflación al consumidor en Estados Unidos se moderó más de lo esperado en junio, pero es probable que esto no sirva de gran ‌consuelo para los hogares ni ‌descarte una subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año, dado que el conflicto en Oriente Medio sigue sin resolverse.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 3,5% en los doce meses hasta junio, tras dispararse un 4,2% en mayo —lo que supuso la mayor subida interanual desde abril de 2023—, según datos publicados el martes por la Oficina de Estadísticas ​Laborales del Departamento de ⁠Trabajo.

El IPC descendió un 0,4% en términos mensuales, tras haber subido un ‌0,5% en mayo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que ⁠el IPC subiría un 3,8% interanual y descendería ⁠un 0,1% en términos mensuales.

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El retroceso del IPC refleja principalmente un descenso de los precios de la gasolina desde máximos de varios años, a medida que se ⁠afianzaba el mes pasado una frágil tregua entre Estados Unidos e Irán. ​Sin embargo, dicha tregua se rompió la semana pasada después ‌de que varios petroleros comerciales fueron ‌atacados en el estrecho de Ormuz, lo que desencadenó ataques militares entre Estados ⁠Unidos e Irán.

Como consecuencia, los precios de la gasolina han invertido su tendencia, y el promedio nacional subió el martes a 3,86 dólares por galón, frente a los 3,79 dólares de hace una semana, según datos de la asociación de ​automovilistas AAA.

Es ‌probable que se produzcan nuevas subidas, ya que los precios del petróleo alcanzaron el martes su máximo en cuatro semanas después de que Estados Unidos reimpuso un bloqueo naval a Irán. El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos restablecería el bloqueo en el estrecho ⁠de Ormuz, una ruta vital para el suministro mundial de petróleo.

Excluyendo los componentes volátiles de los alimentos y la energía, el IPC aumentó un 2,6% interanual en junio, tras subir un 2,9% en mayo. La denominada inflación subyacente del IPC se mantuvo sin cambios durante el mes, tras acelerarse un 0,2% en mayo.

El banco central estadounidense utiliza los índices de precios de los gastos de consumo personal como referencia para su objetivo ‌de inflación del 2%. La última vez que la inflación se situó por debajo del 2% fue a principios de 2021. Las minutas de la reunión de la Fed celebrada los días 16 y 17 de junio, publicadas la semana pasada, revelaron que la preocupación de las autoridades de la Fed por la inflación se intensificó ‌el mes pasado.

La Fed mantuvo su tasa de interés de referencia sin cambios, en el rango del 3,50%-3,75%, en la reunión de junio, aunque las nuevas previsiones revelaron un creciente ‌consenso en torno ⁠a una probable subida de tasas en 2026.

Antes de conocerse los datos de inflación, los mercados financieros descontaban una probabilidad de aproximadamente ​el 51,9% de que la Fed subiera los costos de financiación en su reunión de política monetaria del 15 y 16 de septiembre, según la herramienta FedWatch de CME.

Con información de Reuters