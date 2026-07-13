Bilic vuelve a ser seleccionador de Croacia tras la salida de Dalic

Imagen de archivo del entrenador del West Ham United, Slaven Bilic, durante un partido contra el Chelsea por la Premier League, en Upton Park, Londres, Reino Unido.

Croacia ​nombró al exentrenador del West Ham United Slaven Bilic como seleccionador tras la marcha de ‌Zlatko Dalic, anunció el ‌lunes la Federación Croata de Fútbol.

Bilic, de 57 años, regresa a la selección nacional tras haber entrenado anteriormente al equipo sub-21 de Croacia, antes de pasar seis años al frente de la selección absoluta, periodo durante el cual dirigió 65 ​partidos.

Dalic, el seleccionador ⁠más laureado de Croacia, dimitió la semana pasada ‌tras nueve años al frente del equipo, ⁠después de que la ⁠selección quedara eliminada del Mundial de 2026 a manos de Portugal en los dieciseisavos de final.

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"Tengo plena confianza ⁠en nuestros jugadores y es mi responsabilidad ​aportar energía, ambición y determinación para ‌garantizar que Croacia siga estando ‌entre la élite del fútbol", dijo Bilic ⁠en un comunicado.

"Estoy sinceramente feliz de afrontar este reto y me siento plenamente preparado para ello, como entrenador más maduro y con más experiencia ​que en ‌2006, pero con la misma motivación y el mismo deseo de que Croacia siga siendo una selección potente, audaz y triunfadora", agregó.

Bilic llevaba sin ejercer como entrenador desde que ⁠dejó el Al Fateh de la Liga Profesional de Arabia Saudita en 2024, tras haber dirigido 36 partidos durante su única temporada en el club.

Aporta una amplia experiencia en el fútbol inglés, tras haber entrenado al West Ham United, al West Bromwich Albion y ‌al Watford, donde fue destituido tras una etapa de cinco meses.

Comenzó su carrera como entrenador en el Hajduk Split en 2001, tras retirarse como jugador de ese club croata un año antes. Como jugador, Bilic ‌disputó 44 partidos con la selección croata y fue una pieza clave del equipo que terminó tercero en el ‌Mundial de ⁠1998 en Francia.

Su tarea inmediata será guiar a Croacia hacia la clasificación para ​la Eurocopa de 2028 antes de centrar su atención en el Mundial de 2030.

Con información de Reuters