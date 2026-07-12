La Selección Argentina ya piensa en Inglaterra: descanso, trabajo liviano y a recuperar a los "tocados"

La Selección Argentina ya planifica la semifinal contra Inglaterra en el Mundial 2026.

La Selección Argentina ya visualiza la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, después del sufrimiento y el desahogo en los cuartos de final contra Suiza. El plantel dirigido por Lionel Scaloni descansa en la concentración en Kansas City, Estados Unidos. De hecho, tendrá un entrenamiento vespertino liviano el domingo 12 de julio en el predio, ubicado a unos 20 minutos en micro del hotel.

Al margen del respiro que significó el 3-1 en la prórroga, el cuerpo técnico trabaja en la preparación del siguiente compromiso. Ahora, la tarea primordial será recuperar a Cristian "Cuti" Romero y a Leandro Paredes, quienes debieron salir en el tiempo extra porque estaban con lo justo físicamente. En principio, ninguno de los dos sufrió una lesión y simplemente se trató del desgaste de semejante encuentro. La sangre en el ojo derecho del capitán Lionel Messi sólo fue consecuencia de una acción normal del partido, por lo que no está en riesgo su presencia ante los británicos, a pesar de los 39 años y del cansancio por los 120 minutos disputados.

El entrenamiento de la Selección Argentina del domingo 12 de julio en el Mundial 2026 será por la tarde, con los 15 primeros minutos abiertos a la prensa. Aquellos futbolistas que jugaron más de media hora frente a Suiza tendrán apenas trabajos regenerativos de recuperación, mientras que el resto llevará a cabo un ensayo más intenso.

El plan es que las prácticas del lunes y el martes sean cada vez más fuertes, con el asado habitual y un "Family Day" más en Kansas. La idea es viajar el martes los 1100 kilómetros hacia Atlanta, con un vuelo una hora y media, y realizar la conferencia de Scaloni ese mismo martes por la tarde previo al histórico cruce con Inglaterra.

La Selección Argentina ya planifica la semifinal contra Inglaterra en el Mundial 2026.

La Selección Argentina podría tener cambios contra Inglaterra

Scaloni dejó en claro en la conferencia que no le gustó cómo jugó el equipo, al que se lo vio algo impreciso y muy pasivo ante Suiza hasta la expulsión de Breel Embolo a los 72 minutos. Otra vez, como ante Cabo Verde y Egipto, al mediocampo le faltó intensidad para recuperar la pelota, miró demasiado cómo la tocaba el rival y se mostró espeso en la circulación del balón. Por lo tanto, no de descartan modificaciones en el once, en especial en la mitad de la cancha. Y también serán fundamentales las rehabilitaciones físicas de los exhaustos Romero y Paredes, entre otros.

Argentina vs. Inglaterra, una semifinal histórica del Mundial 2026

El encuentro por la semifinal del Mundial 2026 será en Atlanta, Estados Unidos, el miércoles 15 de julio a las 16 horas de Argentina. La transmisión en vivo en la televisión será de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online será de MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+ y la TV Pública en vivo en YouTube.