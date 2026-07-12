La batalla inesperada entre Tuchel y Bellingham en Inglaterra, antes de enfrentar a Argentina.

Si bien Inglaterra derrotó a Noruega en la prórroga y avanzó a las semifinales del Mundial 2026, el clima interno no es el mejor antes de enfrentar a la Selección Argentina. Es que, luego de la victoria por 2-1 con los dos goles de Jude Bellingham, se dio un fuerte cruce entre la estrella y el entrenador alemán Thomas Tuchel.

Consultado al respecto del rendimiento en general de "La Rosa" en los cuartos de final, el director técnico aseguró que no le gustó el nivel del equipo. Al instante, el mediocampista ofensivo de Real Madrid le salió al cruce con un fuerte testimonio, en el que pareció echarle en cara que el DT no tuvo una gran carrera como futbolista profesional, ya que debió retirarse a los 25 años por una grave lesión en la rodilla.

Bellingham vs. Tuchel, la inesperada batalla en Inglaterra antes de enfrentar a la Selección Argentina

El primero que habló fue el estratega alemán, quien opinó según el medio británico The Guardian que "los jugadores se complicaron mucho, mucho las cosas...". De hecho, completó: “El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro primeros. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento. En todos los sentidos. Una vez más, el compromiso está ahí, pero nos lo hemos puesto muy, muy difícil a nosotros mismos por la forma en que hemos jugado: descuidados, con muchos errores técnicos, sin suficiente rapidez ni consistencia. Hoy hemos tenido suerte”.

Consultado al respecto de estas declaraciones, el ex Borussia Dortmund recogió el guante y disparó que "sí, bueno, da igual. Da igual...”. “Thomas acaba de mostrarse bastante crítico con el rendimiento tras el partido, ¿eso refleja el nivel que él espera, el nivel que ustedes esperan y quizá que el equipo aún tiene más que ofrecer?“, le preguntaron, según replicó la BBC. “Quizá. O quizá él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, (Martin) Odegaard, (Antonio) Nusa y (Alexander) Sorloth... No es un equipo fácil de vencer. Sabes, creo que hemos intentado crear un ambiente positivo y deberíamos seguir así de cara a las semifinales”, expresó el crack de 23 años.

La batalla inesperada entre Tuchel y Bellingham en Inglaterra, antes de enfrentar a Argentina.

A puro elogio con sus compañeros, Bellingham remarcó: “No tengo palabras suficientes para elogiar a los chicos; no se va a ganar todos los partidos tocando el balón y haciendo mil pases. A veces hay que ganar a la fuerza y lo hemos hecho”. Incluso, consideró: “Creo que el juego se divide en un montón de aspectos diferentes. Algunos son técnicos, otros tácticos. Y, para mí, el más importante es el psicológico: cómo se gestionan los contratiempos y cómo se afronta la adversidad. Y este equipo ha demostrado una vez más que es capaz de hacerlo”.

Argentina vs. Inglaterra: día, hora, TV en vivo y streaming

El encuentro por la semifinal del Mundial 2026 será en Atlanta, Estados Unidos, el miércoles 15 de julio a las 16 horas de Argentina. La transmisión en vivo en la televisión será de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online será de MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+ y la TV Pública en vivo en YouTube.