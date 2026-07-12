Fútbol: Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Sudáfrica vs. Canadá

Tras un mes de multitudes por el Mundial, un campo de césped provisional y medidas de ‌seguridad reforzadas en torno ‌a los partidos políticamente delicados, el SoFi Stadium afronta sus próximos megaeventos con mayor confianza, dijo un alto cargo del recinto.

El estadio de Inglewood, valorado en 5.000 millones de dólares, acogió ocho partidos del Mundial, entre ellos el inaugural de Estados Unidos y dos en los que participó Irán, ​sin que haya habido incidentes ⁠de importancia.

Fue una experiencia que, según Otto Benedict, vicepresidente ‌sénior de operaciones de las instalaciones y el ⁠recinto del SoFi Stadium y Hollywood ⁠Park, validó años de planificación.

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"Desde el punto de vista de la seguridad pública, creo que todo salió muy, muy bien", ⁠dijo Benedict a Reuters en una entrevista.

"El número de ​partidos, la importancia de los mismos, el ‌hecho de que haya habido ‌dos partidos con Irán (…) Todos nuestros socios de las fuerzas ⁠del orden, nuestros recursos federales e incluso los locales colaboraron para crear un entorno muy seguro".

Esta serie de partidos sirvió como prueba de gran repercusión mediática para un recinto ​que acogerá ‌la Super Bowl en febrero, así como las pruebas de natación y las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.

Benedict dijo que los sistemas del estadio para ⁠la venta de entradas, la circulación del público, el servicio de comida y bebida y las entradas y salidas del recinto funcionaron bien durante la Copa del Mundo, durante la que muchos aficionados visitaron el recinto por primera vez.

El público del fútbol generó un patrón operativo diferente al de los partidos de la ‌NFL, ya que más aficionados abandonaban sus asientos en el descanso y ejercían presión simultánea en los pasillos, los puestos de comida y los aseos, agregó.

El estadio supo gestionar esos picos de afluencia, añadió, lo que proporcionó al personal información útil para ‌futuros eventos.

El recinto también recibió elogios por la superficie temporal de césped natural instalada para el torneo.

Benedict señaló que el campo superó ‌las expectativas y ⁠fue ganando vitalidad a medida que avanzaba el evento, aunque añadió que mantener el césped de ​forma permanente no era realista para un estadio que acoge a dos equipos de la NFL, conciertos y otros eventos.

Con información de Reuters