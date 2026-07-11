Crisis reproductiva global: la fecundidad mundial toca su piso histórico entre la crisis económica, la contaminación y el reloj biológico

La tasa de fecundidad global atraviesa el nivel más bajo de su historia y la ciencia médica ya no puede explicarlo solo con diagnósticos individuales. Los números del colapso demográfico son contundentes: la tasa mundial pasó de cinco hijos por mujer en 1950 a 2,2 en 2025. La aceleración es dramática y algunos economistas advierten que ya se cayó por debajo del nivel de reemplazo poblacional, un umbral inédito para la especie humana.

En los consultorios, el perfil de los pacientes cambió drásticamente. El doctor Antonio Cattaneo, especialista en reproducción, señala que hace 30 años las consultas eran por problemas médicos específicos. "Hoy nos encontramos en una 'zona gris': pacientes sanos que intentan concebir y no lo logran", explica. La razón principal es cultural: la postergación de la mapaternidad por los nuevos estilos de vida e imperativos económicos. Mientras el pico ideal de fertilidad biológica es entre los 25 y los 30 años, casi nadie consulta a esa edad, cuenta el especialista.

Doctor Antonio Cattaneo, especialista en reproducción.

A este escenario se suma el enemigo ambiental. Estudios documentan una caída de más del 50% en la concentración de espermatozoides desde los años setenta, impulsada por los disruptores endocrinos presentes en plásticos y pesticidas de uso cotidiano.

Ante este panorama, la vitrificación de óvulos y espermatozoides crece como una alternativa para "comprar tiempo" frente a las exigencias del sistema. Cattaneo destaca que hoy la tecnología simplificó notablemente el proceso, resolviéndose en menos de dos semanas. Sin embargo, persisten límites biológicos: la ventana recomendada es hasta los 40 años en mujeres y hasta los 45 en varones, para evitar patologías genéticas.

Países centrales como Corea del Sur, Francia y Japón intentan frenar el invierno demográfico con subsidios y licencias de cuidado, pero los especialistas advierten que estas políticas no alcanzan. Incentivar la natalidad sin resolver problemas estructurales como el acceso a la vivienda, la precarización laboral o la crisis ambiental es apenas un analgésico para una fractura expuesta.