Xiaomi lanzó MiMo Claw, su nueva IA para revolucionar el trabajo: qué es y el gran motivo por el que genera polémica

Xiaomi estrena MiMo Claw, su agente de IA (Fuente: GptZone).

Los chatbots de IA responden preguntas. Los agentes de IA hacen cosas. Esa es la diferencia que Xiaomi pone en el centro de MiMo Claw: no es un asistente que genera texto cuando se le consulta, sino un sistema que puede encadenarse a herramientas externas, abrir archivos, ejecutar código, hacer búsquedas en internet y completar tareas de varios pasos de forma autónoma, sin que el usuario tenga que guiarlo en cada acción.

Qué es y sobre qué está construido

MiMo Claw se apoya en OpenClaw, un framework de agentes de IA de código abierto, y utiliza como motor al modelo propio de Xiaomi, MiMo-V2.5-Pro. Ese modelo maneja una ventana de contexto de hasta un millón de tokens y puede sostener más de mil llamadas consecutivas a herramientas dentro de una misma sesión, lo que significa que no pierde el hilo en tareas largas ni se queda colgado a la mitad de un proceso complejo.

El sistema es compatible de forma nativa con el protocolo MCP (Model Context Protocol), un estándar que actúa como puente entre el modelo de IA y las fuentes de datos externas, permitiéndole hacer búsquedas en internet, abrir archivos o ejecutar código sin necesitar instrucciones adicionales del usuario.

La integración con Kingsoft Office y los formatos compatibles

El gran diferencial de MiMo Claw es su integración con Kingsoft Office, también conocido como WPS Office, la suite ofimática más usada en China y una alternativa directa a Microsoft 365 y Google Workspace. Con esa integración, el agente puede generar un documento con IA, previsualizarlo y editarlo en tiempo real sin salir del ecosistema de Kingsoft. Soporta más del 95% de los formatos de documento habituales: Word, Excel, PowerPoint y PDF, entre muchos otros.

Xiaomi publicó resultados de sus propias pruebas en ClawEval, su campo de evaluación interno, donde el modelo alcanzó una tasa de cumplimiento de tareas del 63,8% con un consumo de tokens entre el 40% y el 60% menor al de herramientas similares. Esos datos los publicó la propia Xiaomi, así que conviene tomarlos con la cautela habitual ante métricas autoevaluadas.

Por qué genera polémica: solo para China y con privacidad cuestionable

El primer motivo de controversia es la disponibilidad. MiMo Claw se puede acceder vía web en mimo.mi.com, pero su despliegue fuera de China es todavía progresivo: las suscripciones y el soporte técnico para el extranjero no están habilitados. La integración con Kingsoft Office tampoco está disponible en las versiones de WPS Office que se descargan desde las tiendas de aplicaciones europeas o latinoamericanas.

El segundo punto es la privacidad. Al operar completamente en la nube, todos los documentos y datos que procesa el sistema pasan por los servidores de Xiaomi. En entornos donde la información tiene carácter confidencial o corporativo, eso representa una barrera real, especialmente bajo las normativas europeas de protección de datos, que podrían retrasar significativamente su llegada al mercado occidental.