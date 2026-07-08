La primera cita suele estar marcada por los nervios, las expectativas y las ganas de generar una buena impresión. En ese contexto, cada palabra cuenta y puede influir directamente en el rumbo de la conversación. Para echar luz sobre los errores más comunes de la comunicación interpersonal, la inteligencia artificial analizó el comportamiento en las citas y determinó cuáles son las expresiones que conviene evitar durante un primer encuentro para no generar incomodidad o una mala imagen.

Según los modelos de lenguaje analizados, existen comentarios que actúan como alertas inmediatas (red flags), ya sea porque transmiten inseguridad, pesimismo extremo o la clara sensación de que todavía hay asuntos del pasado que no están resueltos.

Los consejos de la IA: qué frases es mejor tachar de la lista

Evitar la urgencia afectiva: Uno de los principales errores que señala la inteligencia artificial es utilizar frases que reflejen desesperación por encontrar pareja. Expresiones como "necesito conocer a alguien cuanto antes" o "me voy a quedar solo para siempre" pueden transmitir una fuerte dependencia emocional o ansiedad, algo que suele generar una impresión negativa y expulsiva durante un primer encuentro.

Dejar de lado el pesimismo crónico: La IA también recomienda evitar conversaciones excesivamente negativas. Comentarios de tinte quejoso como "odio mi trabajo" , "todo me sale mal" o "nunca tengo suerte" pueden cargar el ambiente de negatividad y hacer que la otra persona sienta la presión de tener que levantar el ánimo de la cita. En cambio, los algoritmos aconsejan enfocarse en intereses personales, proyectos o experiencias positivas.

El fantasma de las exparejas: Otro de los temas que conviene dejar para más adelante —o para el ámbito terapéutico— son los antiguos vínculos. Mencionar frases como "mi ex hacía lo mismo" o "solía venir acá con mi ex" suele interpretarse como una señal inequívoca de que esa relación todavía no quedó completamente atrás, lo que despierta dudas e incomodidad en el interlocutor.

La inteligencia artificial desaconseja presumir nivel económico.

La ostentación material: La inteligencia artificial también desaconseja presumir sobre dinero, bienes materiales o nivel económico. Hablar constantemente del sueldo, de marcas costosas o de objetos de lujo puede dar una imagen sumamente superficial y alejar la posibilidad de generar una conexión genuina y humana.

Insinuaciones fuera de tiempo: Por último, la IA considera que las insinuaciones sexuales o los comentarios demasiado íntimos durante una primera cita no suelen ser bien recibidos de entrada. Antes de que exista un piso mínimo de confianza entre ambas personas, este tipo de abordajes puede interpretarse como una falta de respeto o de sensibilidad.

Si bien no existen reglas universales ni recetas mágicas para que una primera cita sea un éxito garantizado, la inteligencia artificial coincide con los especialistas en psicología vincular: la naturalidad, la escucha activa, el respeto mutuo y una conversación equilibrada siguen siendo los mejores aliados para generar una buena primera impresión.