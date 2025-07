Sorpresa por las palabras “prohibidas” para una primera cita, según la Inteligencia artificial

La Inteligencia artificial asegura que tampoco es recomendable hablar de exparejas en una primera cita.

Una primera cita representa ese momento único donde dos personas empiezan a conocerse y, al mismo tiempo, se encuentran en una situación llena de nervios y expectativas. En este contexto, la Inteligencia artificial se animó a analizar qué palabras pueden jugar en contra a la hora de generar una buena impresión.

ChatGPT, una de las tecnologías más avanzadas en análisis de lenguaje, destacó que “un comentario fuera de lugar puede marcar la diferencia entre una conexión prometedora y una despedida incómoda”. Por eso, alertó sobre ciertas expresiones que conviene evitar para no cortar el vínculo en su etapa inicial.

En primer lugar, la IA recomendó no usar frases que transmitan desesperación, como “necesito encontrar a alguien ya” o “siento que me voy a quedar solo/a para siempre”. Según explicó, mostrar una urgencia excesiva puede interpretarse como inseguridad o dependencia emocional, algo que suele ser poco atractivo. “En una primera cita, lo recomendable es mantener una actitud relajada, sin apresurarse a definir vínculos o futuros en común”, afirmó la tecnología.

Además, la Inteligencia artificial señaló que las expresiones negativas excesivas, tales como “odio mi trabajo”, “todo me sale mal” o “la vida es una porquería”, también afectan el ambiente. Aunque la honestidad es valorada, un enfoque demasiado pesimista puede hacer que la otra persona se sienta incómoda o cargue con la responsabilidad de mejorar el ánimo. La recomendación es centrarse en temas positivos, proyectos personales o intereses compartidos.

Primera cita: la IA no recomienda hablar de los ex

Por otra parte, mencionar a exparejas durante la primera cita fue catalogado como un error común y poco aconsejable. Frases como “mi ex solía decir eso” o “esto me recuerda a cuando iba con mi ex a tal lugar” pueden activar señales de alerta. Según el análisis de la IA, estos comentarios suelen interpretarse como indicios de que ese capítulo no está cerrado, lo que genera desconfianza o desinterés.

Aquellas palabras que denotan desesperación no son buenas para una cita, según la IA.

En cuanto a las conversaciones sobre dinero o estatus social, la IA advirtió que hablar de sueldos, propiedades o marcas de lujo puede dar una imagen superficial o frívola. Comentarios como “me compré un auto importado” o “mi reloj vale más que este lugar” son considerados “red flags”, especialmente si se expresan sin contexto o con un tono presumido.

Finalmente, la Inteligencia artificial identificó que el uso de términos demasiado íntimos o insinuaciones sexuales durante la primera cita, sin una base de confianza mutua, suele generar rechazo. “La mayoría de las personas prioriza el respeto y la empatía en estos encuentros iniciales, y este tipo de comentarios suelen interpretarse como una falta de tacto o madurez”, sostuvo ChatGPT.