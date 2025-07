¿Punto medio o alguien se acerca? Cómo proponer un lugar para una cita

Cómo elegir el lugar de la primera cita.

Al momento establecer una cita, se trata de llegar a un acuerdo sobre el lugar en donde se va a dar el encuentro físico. No es algo muy complicado de resolver, pero sí pueden presentarse ciertas diferencias cuando se habla de la distancia y la cantidad de tiempo que alguien debe emplear en el viaje para acudir al encuentro.

Después de que dos personas se conocieron por medio de una aplicación de citas, la elección del lugar para verse suele surgir de manera casi espontánea. Esto puede haber sido producto de algún comentario previo o de un gusto en común que haya. Sin embargo, el problema está en la distancia y la cantidad de tiempo que lleva trasladarse. Acá es donde alguien tiene que ceder o mencionar un punto que más o menos quede cerca para ambos.

"Este hombre que hizo 20 kilómetros en bici para ver a una chica de Tinder, pero le dijo una frase imperdonable para una primera cita", expresaron desde Tendencias en Argentina. Este hombre le contó a una mujer el dato de que los manatíes no se pueden abrazar porque experimentan una sensación de apego al instante y esta persona se comparó con el animal. Lo que generó un cierto rechazo en la otra parte.

Además de la frase, lo particular es que una de las personas hizo un viaje de 20 kilómetros para establecer una cita. "Yo tengo tres horas de viaje y nunca me quejé", expresó una mujer sobre el recorrido que hace para encontrarse con su pareja. "20 km en bicicleta no es tanto como parece", agregó un hombre en los comentarios. "Estoy intentando ver algo positivo y no puedo", sumó un tercero. La sensación que se desprende es que muchos rechazan las palabras expresadas y no hacen foco en la gran distancia a recorrer.

¿Cómo elegir el lugar para la primera cita?

Es importante aclarar que se trata de un problema que surge cuando dos personas se encuentran a una distancia más que considerable. No hay una respuesta que permita responder con exactitud a este interrogante, pero se desprenden tres tipos de posibilidades que podrían llegar a decantar en una elección correcta.

Punto medio: es lo ideal, se selecciona un lugar que le quede más o menos a la misma distancia a los dos y que puedan llegar con facilidad en caso de hacer uso del transporte público. Esto último es fundamental para la ida como para la vuelta.

Alguien se acerca por voluntad: se trata más de una acción voluntaria, porque uno de los dos puede ceder para que el otro no disponga de tantas complicaciones al momento de desplazarse.

: se trata más de una acción voluntaria, porque uno de los dos puede ceder para que el otro no disponga de tantas complicaciones al momento de desplazarse. Alguien se acerca por necesidad: en este caso, se opta por una opción en donde uno expresa que estará por determinada zona en algún punto del día y entiende que es mejor juntarse por allí porque regresar a su hogar para después salir demandará mucho tiempo.

Es recomendable siempre tener una postura flexible al momento de proponer un lugar y ofrecer más de uno en caso de haya algún imprevisto que pueda llegar a poner la cita en peligro.